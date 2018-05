Tajani dice ante la ola euroescéptica que Italia "será siempre parte de la UE"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reivindicó hoy la identidad europea de Italia y dijo que "salir de Europa no tiene sentido", en un momento en el que dos fuerzas políticas reconocidamente euroescépticas negocian la formación de un Gobierno en el país.

"En este momento, esto debe reivindicarse en voz alta: salir de Europa no tiene sentido, no tiene sentido salir de la moneda única, sería una elección autodestructiva", afirmó Tajani en la inauguración de la segunda jornada de "El Estado de la Unión", una conferencia anual que acoge la capital de la Toscana.

Desde el Salón Cinquecento de Palazzo Vecchio, en el centro de Florencia, Tajani defendió "el sentimiento fuerte de este país fundador de la UE hacia la UE" y aseguró que "Italia es parte integrante, será siempre parte integrante de una UE que debe representar" la identidad del país.

"Creer en Europa significa creer en nuestra historia, no renunciar a lo que hemos sido en el pasado ni a lo que seremos en el futuro. Creer en una Italia protagonista de Europa no significa renunciar a la identidad nacional, no significa no ser patriotas", dijo Tajani, que fue el candidato a primer ministro del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, en los últimos comicios.

Mientras la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas -el partido más votado de las últimas elecciones-, abiertamente euroescépticos, se preparan para formar Gobierno, Tajani recordó el tiempo en el que vivió en París en su juventud, donde aprendió -dijo- que "solos no podíamos ir a ninguna parte", aunque se preguntó si Europa "funciona".

"Europa no puede ser responsable de todo lo malo que ocurre en los países (...). Ciertamente, no somos perfectos, muchas cosas deben cambiarse, cambiar significa mejorar, no ir hacia atrás", agregó.

El político italiano analizó qué demandan a Bruselas "los 500 millones de ciudadanos europeos" y consideró que "piden a Europa hacer más, para no hacerles sentir solos".

La conferencia, organizada por el Instituto Universitario Europeo (IUE), reúne a expertos y políticos, entre ellos varios presidentes europeos, y está centrada este año en el tema de la solidaridad.

"Cuando hablamos de solidaridad, es que pensamos que no pueden ser solo los países del sur quienes afronten el problema de la inmigración", dijo Tajani, en alusión a la carga que soportan particularmente Grecia e Italia, principales Estados miembros receptores de demandantes de asilo.

Tajani instó a "abordar" la estancada reforma del sistema de asilo europeo, conocido como "sistema de Dublín", después de que el pasado diciembre los jefes de Estado y de Gobierno europeos mostraran en Bruselas su voluntad de llegar a un acuerdo en junio.

"No podemos aceptar que aún otra vez sean los países del sur quienes se hagan cargo del problema de los refugiados (...) la única posibilidad es la de tutelar a los países que hasta ahora han asumido las mayores responsabilidades", agregó, en un discurso pronunciado íntegramente en italiano.

Tajani también reiteró su idea de un "plan Marshall" para África, que permita su desarrollo económico y social y evite así los flujos migratorios hacia el norte, y advirtió de que sin "favorecer el crecimiento real" del continente "será imposible gestionar los flujos migratorios".

El IUE de Florencia, concebido por los países fundadores de la UE como un centro para promover la formación e investigación científica desde una perspectiva europea, se abre en esta conferencia al debate político invitando a la reflexión sobre Europa.