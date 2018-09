Tajani donará su pensión de la CE a un centro para drogodependientes cerca de Roma

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, anunció que donará la pensión que le corresponde como exvicepresidente de la Comisión Europea (CE) a un centro de rehabilitación para personas drogodependientes cercano a Roma, donde ha sido voluntario durante los últimos 25 años.

"Acabo de recibir mi pensión como exvicepresidente de la Comisión Europea. Son 3.600 euros y he decidido donarlo cada mes al centro de rehabilitación para personas drogodependientes 'In Dialogo", donde he hecho voluntariado durante los últimos 25 años", anunció el presidente de la Eurocámara en su cuenta de Twitter.

El político italiano fue vicepresidente de la Comisión entre 2010 y 2014, un periodo durante el que fue titular de la cartera de Industria y Emprendimiento.

Dejó el cargo al frente de Industria en junio de 2014 al finalizar el mandato de la Comisión presidida por José Manuel Durao Barroso.

Tajani, de la familia del conservador Partido Popular Europeo (PPE), fue elegido presidente de la Eurocámara en 2017 después de haber sido vicepresidente primero de la institución desde 2014.