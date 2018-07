Tardá dice a Borrell que reírse de Junqueras es "de mala persona" y Xuclà le pide que "deje de hacer de activista de SC

Por su parte, el portavoz del PdeCAT, Jordi Xuclà, le ha instado a "dejar de hacer de activista de Sociedad Civil Catalana para ejercer de ministro de Asuntos Exteriores", con diplomacia y "reconociendo y respetando al otro". Es más, le ha pedido que aplique a Cataluña "el pragmatismo" que demuestra con Gibraltar.

Ambos se han dirigido así al ministro durante su intervención en la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar las prioridades de su departamento. Xuclà ha aprovechado para pedirle que cese al embajador español en Estados Unidos, Pedro Morenés, y le ha reprochado la defensa pública que hizo de él la semana pasada. Morenés provocó el enfado del presidente catalán, Quim Torra, al rebatir en un acto en Washington la situación de Cataluña.

Tardá, por su parte, ha avisado a Borrell de que no olvidarán que se mofase de Tardá estando encarcelado, pero ha reconocido que su "obligación es intentar dialogar con el Gobierno". También ha dicho estar "preocupado" porque se considera "susceptible de ser desinfectado" por Borrell, que tendrá ahora "mejores instrumentos para desinfectar" en Cataluña. Sus palabras no han sido respondidas por el ministro porque en su turno de réplica Tardá no estaba presente y no son objeto de la comisión.

Los portavoces independentistas se han expresado así durante una comparecencia en la que Borrell ha mencionado Cataluña solo brevemente. Primero para insistir en que su Ministerio trabajará para hacer frente a la "leyenda negra" contra España y su democracia y también para dejar claro que si se hubiera quedado dormido en 2008 no se habría creído que haya quien quiera "poner fronteras" dentro de España y considerar extranjeros a sus conciudadanos.