Tardà afirma que ERC no se "desmarca" del acuerdo de las pensiones, pero pretende que "se blinde la revalorización"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha afirmado que su grupo no se "desmarca" del acuerdo sobre las pensiones alcanzado por todos los partidos representados en el Pacto de Toledo, pero pretende que "se blinde la revalorización". "Si no, cuando la movilización haya descendido en su intensidad, nos la van a meter", ha advertido.

Tardà se ha referido, de esta forma, al hecho de que las formaciones del Pacto de Toledo, salvo ERC, acordaran ayer volver a la revalorización anual de las pensiones teniendo en cuenta el IPC real, tras dos años de trabajo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante de Esquerra ha precisado que no es que su grupo "no esté" en el acuerdo sobre las pensiones, sino que tiene "algunas reservas porque el documento es un tanto ambiguo".

"Las experiencias que hemos acumulado durante los últimos años nos hace siempre optar por la precaución, puesto que un texto ambiguo deja abierta la posibilidad de que, luego, hagan lo que les venga en gana", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que ellos quieren "que quede fijado de una forma un tanto más concreta". "Yo sé que, a veces, los textos tienen que ser ambiguos porque tiene que caber todo el mundo, pero creo que vale la pena insistir o, al menos, que concreten que, con este texto, luego, no nos la van a dar", ha añadido.

El diputado de Esquerra ha considerado que debe quedar fijado "que la revalorización de las pensiones estará sujeta al incremento del IPC y que otras variables no pueden o no deberían condicionar esta primera premisa". "Y, luego, también entendemos que hay que concretar que, si tiene que haber aportaciones suplementarias a efecto de incrementar las pensiones, estas no puedan venir a través de préstamos a la Seguridad Social, sino por aportaciones netas", ha dicho.

SIN DEBILITAMIENTO

Tras asegurar que el sistema público de pensiones "está en jaque, tiene dificultades", ha apuntado que "también es cierto que, si el sistema público de pensiones es la joya de la corona del estado de bienestar, su viabilidad no tiene que basarse en su debilitamiento".

"Este un debate que separa mucho a las izquierdas de las derechas. Nosotros no es que nos desmarquemos, sino que no estamos dispuestos a que lo impongan", ha manifestado.

En este sentido, ha considerado que, "cuando los grandes" en el Congreso de los Diputados dicen: "ahora", todo el mundo "tiene que correr y perder el culo, y ya anuncian que hay acuerdo, despreciando a las minorías".

Por ello, ha precisado que ERC lo que hace es mantener "la calma" porque quiere "un texto que, si no puede concretarse más, al menos, exista un segundo nivel de concreción que deje claro que el texto pretende blindar la revalorización".

"Porque, si no, dentro de tres semanas, de tres meses, de un año, cuando la movilización haya descendido en su intensidad, nos la van a meter", ha insistido.

El diputado de Esquerra ha dicho que pretenden "claridad, rotundidad y transparencia porque el sistema público de pensiones es la joya de la corona". "Si nos lo hunden, ya no queda nada", ha concluido.