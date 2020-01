Tardà cree que ERC validará el acuerdo con el PSOE con "una amplísima mayoría"

Lo ha dicho en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, el día en que este órgano de ERC deberá decidir si ratifica el acuerdo con los socialistas de establecer una mesa de negociación entre gobiernos para buscar una salida al conflicto en Cataluña, lo que llevaría a los republicanos a abstenerse en la investidura de Sánchez.

Tardà ha defendido que este pacto no quiere decir que tengan una confianza plena en el PSOE y, ante las críticas de JxCat, ha recordado al pacto entre CiU y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el Estatut: "¿Esto quiere decir que tenemos toda la confianza del mundo con el PSOE? No, la prueba es que nosotros investimos a Zapatero, CiU no lo invistió y cuatro días después PSOE y CiU pactaron y salió el acuerdo que recortaba el Estatut".