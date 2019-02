Tardá pide al Gobierno reconocer su legitimidad de pedir la autodeterminación

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha apelado hoy al Gobierno para que reconozca que "es tan legitimo poner encima de la mesa la autodeterminación como la autonomía", y que el inicio de un diálogo requiere que no se hagan "trampas" para que la negociación pueda culminar con éxito.

Para Tardá, la ruptura del diálogo es una "oportunidad perdida", aunque espera que no sea "definitiva".

"Tenemos la obligación de asumir este reto", ha dicho durante su intervención en el Congreso para defender la enmienda a la totalidad de ERC a los presupuestos generales, durante la que ha explicado que la posición de su grupo ha sido siempre una "apuesta republicana" para construir "escenarios del diálogo y de negociación".

Un diálogo que, "con el tiempo, digo con el tiempo para ser humilde, desembocará en escenarios de negociación y, con el tiempo, en un acuerdo, que fuera satisfactorio para ambas partes", ha dicho el portavoz de ERC.

Sin embargo, ha continuado: "Pero para empezar habrá que encontrar un marco en el que no nos hagamos trampas. Si nos hacemos trampas desde el minuto cero ¿cómo aspiramos a culminar con éxito una negociación?".

Es, en ese momento, cuanto Tardá le ha pedido al Gobierno que admita que "es tan legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación como la autonomía", porque hay un 50 por ciento de catalanes que "no son autonomistas" y no podrán ser parte de una solución que no les integra.

"Vale la pena empezar a dialogar", ha asegurado el portavoz republicano, quien ha recordado que ERC dio su apoyo a la moción de censura a cambio de "nada" y ha mantenido la "mano tendida" desde el primer día.

Ha explicado que su obligación era apoyar la moción como "republicanos" y que lo único que pedían al Gobierno de Pedro Sánchez era que "no se amedrentara ante la derecha" y reconociera que hay dos realidades en Cataluña, pero ha lamentado que le haya faltado "valentía" y "coraje".

Y ha invitado al Gobierno a aceptar el desafío: ¿Vamos a encarar el reto?: Hoy ustedes han decidido que no están en condiciones de hacerlo y lamento que se dirijan a nosotros llamándonos chantajistas cuando no nos lo merecemos", ha reprochado.

Tardá ha admitido que un Gobierno del PSOE sostenido por Podemos "siempre será más dialogante que uno del PP soportado por Cs (Ciudadanos)" y se ha preguntado: "¿No seremos capaces de construir un escenario de diálogo, cuando ahora los teníamos en la mano?".

"Nosotros insistiremos, si ahora no se han dado las condiciones trabajaremos para que se den en un futuro, cuanto antes mejor", ha enfatizado.