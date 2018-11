Tardá: Presionar a ERC diciendo mentiras es la forma más estúpida de política

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso Joan Tardá ha dicho hoy en San Sebastián que "intentar presionar" a su formación "diciendo mentiras" para que apoye los Presupuestos Generales del Estado es "la manera más estúpida de hacer política".

Tardá ha respondido así a las declaraciones en las que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que si los presupuestos no cuentan con apoyos suficientes "algunos tendrán que explicar por qué están en contra de la subida de las pensiones, de una mayor partida para la dependencia o de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

"No aceptamos mentiras y todo el mundo sabe que el SMI se puede incrementar al margen de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que no valen son las mentiras y no pueden decir aquello que no es verdad", ha replicado el dirigente republicano.

"No sé a qué viene intentar presionar a ERC diciendo mentiras, porque es la manera más estúpida de hacer política, ha zanjado Tardá, quien se encuentra en la capital guipuzcoana para ejercer de "observador", junto a su compañero Gabriel Rufián y otros políticos catalanes, en las consultas soberanistas organizadas por la plataforma Gure Esku Dago en cinco localidades del País Vasco.

Tardá ha recalcado que la "posición" de su partido respecto a los presupuestos "es muy clara" porque ya ha manifestado que no iba a negociarlos debido a que "no se pueden cambiar libertades y derechos civiles por partidas".

"No tenemos más que decir. Lo que vale es la palabra de ERC y hemos dicho siempre en público lo mismo que en privado y el Gobierno español sabe perfectamente nuestra posición", ha concluido.

Por su parte, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que ha acudido a la misma cita, se ha referido a las palabras en las que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantuvo que "un Gobierno democrático no saca a los presos de la cárcel" y que el Ejecutivo "no debe actuar para que los líderes del 'procés' salgan de prisión".

A este respecto, Eduard Pujol ha dicho que "un Gobierno democrático nunca tendría gente inocente en prisión" y que un Ejecutivo de este tipo se debería "romper la cara siempre por todos sus ciudadanos que estén viviendo una situación de injusticia, de indefensión y de arbitrariedad judicial como la que están viviendo" los políticos catalanes presos.

Pujol ha reclamado, en este sentido, "la necesidad de diálogo, de hacer política y de sacar la judicialización de la vida política", al tiempo que ha reclamado "la libertad inmediata de aquellos que injustamente están hoy en prisión".