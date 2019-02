Tardà avisa a Sánchez de que comete "un gran error histórico" al "asustarse" ante el PSOE "antiguo y catalanofóbico"

"Es un grave error, una vez más, que una parte de la izquierda española se haya amedrentado ante la derecha. No es aceptable que no se pueda institucionalizar un debate que no incluye ninguna cortapisa. No puede haber ningún diálogo si hay trampas y la única manera de no hacer trampas es que se pueda hablar de todo", ha insistido.

HACEMOS LO QUE TENEMOS QUE HACER

Así lo ha asegurado Tardà en los pasillos del Congreso donde, poco antes de la votación de las enmiendas de totalidad, ha dejado claro que su formación no sólo no va retirar la suya, sino que no tiene ningún inconveniente en votar junto PP y Ciudadanos para tumbar las cuentas. "Si dependiéramos de eso no estaríamos convencidos de nuestra actuación y estamos convencidos de que hacemos lo que tenemos que hacer", ha remarcado.

Preguntado sobre las gestiones realizadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para intentar salvar las cuentas, Tardà ha explicado que el secretario general del partido morado le telefoneó este martes pero no para intentar convencerle de que retiraran su enmienda sino para comentar cómo había ido el debate y contarle las conversaciones que estaba manteniendo con otros políticos catalanes.

EL JUICIO INFLUIRÁ EN LAS URNAS

Respecto a la fecha de un posible adelanto electoral, el independentista catalán ha dicho desconocer si Sánchez planea convocar elecciones para abril o celebrar un 'superdomingo' el próximo 26 de mayo pero, en todo caso, ha apuntado que la fecha no le importa.

"Si Sánchez decide convocar elecciones será porque habrá concluido que este momento es el mejor para sus intereses, cosa que es legítima", ha comentado, para añadir que, en todo caso, cree que el juicio "farsa" del procés influirá en la fecha de la convocatoria electoral.