Taxistas de CyL apoyan a los "compañeros" de Barcelona y esperan a la reunión con el Gobierno para "adoptar medidas"

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la federación, que también lo es Agrupación de Taxistas de Valladolid (Radio Taxi), Roberto Merino, que reconoce que "no tiene mucho sentido" sumarse a la huelga y paros a los que se han sumado autonomías como la de Madrid porque la "afectación" de la medida en la Comunidad es "muy reducida".

El paro en Barcelona y Madrid es la respuesta del sector a la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita las licencias VTC, con las que operan Uber y Cabify, tras un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"No queremos levantar la liebre porque esta situación no se está dando en Castilla y León", argumenta Merino que, no obstante, está muy pendiente de esa reunión para adoptar futuras medidas. "Si el Ministerio no defiende el taxi como le estamos solicitando, no descartamos nada", ha resumido.

Merino ha reconocido mantener contactos con las agrupaciones de las nueve provincias que están muy "pendientes" de lo que está sucediendo desde el viernes en Barcelona, si bien ha insistido que, de momento, están a la expectativa de lo que suceda en el encuentro con Fomento.

REUNIÓN

El Ministerio de Fomento ha convocado a las principales organizaciones de taxistas a una reunión este lunes con el fin de atajar la huelga que el gremio secunda en Madrid y Barcelona, y que se está ya extendiendo a otras ciudades, en demanda de medidas que limiten a las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), como las firmas Uber y Cabify.

La reunión, programada para las 12.00 horas, estará dirigida por el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, y a ella están convocadas las principales asociaciones de taxistas como Fedetaxi, Antaxi y Élite, según informaron a Europa Press fuentes de Fomento.

El Departamento que dirige José Luis Ábalos ha llamado asimismo a Unauto, la patronal de las VTC, a un encuentro en la mañana del martes, 31 de julio.

Además, ha convocado para la tarde del miércoles, 1 de agosto, la Conferencia Nacional de Transportes, en la que el propio ministro se reunirá con los responsables del ramo de las distintas comunidades autónomas.

En el marco de este foro, Ábalos volverá a proponer el traspaso a los gobiernos regionales de la competencia para la concesión de licencias de VTC, según avanzaron dichas fuentes.

Se trata de una iniciativa que el ministro ya anunció a comienzos de mes, en su primera comparecencia en el Congreso.

De esta forma, las comunidades tendrán la potestad por ley de dar estas licencias que en la práctica ya otorgan, si bien es por delegación de la Administración central, que es quien legalmente tiene potestad para ello.

Con estos encuentros, el Gobierno "apuesta por el diálogo" para solventar la "situación generada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al aprobar un reglamento sin tener competencia para ello", indicaron a Europa Press dichas fuentes de Fomento.

El Departamento que dirige Ábalos busca así atajar el conflicto abierto en el sector del taxi y las huelgas convocadas por el gremio que arrancaron esta semana en Barcelona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera mantener en suspenso el reglamento aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para restringir la concesión de licencias VTC.

Este hecho provocó protestas y una convocatoria de huelga indefinida en Barcelona, a la que ya se han sumado los taxistas de Madrid y que se está empezando a extender por otras grandes ciudades.