Tejerina defiende que el alcalde de León sólo estaba dando "una información"

La vicesecretaria de Acción Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, ha defendido hoy al alcalde de León, Antonio Silván (PP), ya que "no está ni investigado" en el caso Enredadera y cuando habló con el empresario José Luis Ulibarri "no estaba haciendo nada más que dar una información".

En una entrevista publicada hoy por el diario El Norte de Castilla, la exministra vallisoletana ha pedido respeto para el alcalde leonés y su presunción de inocencia, ya que "hay que ser un poquito serios con los casos judiciales".

Preguntada por la ética que pueda revelar esa conversación entre Silván y Ulibarri, en la que le informó en tiempo real de la evolución de una mesa de contratación pública, la exministra contesta con "una pregunta, ¿sabe usted a quién se le adjudicó?", en referencia al contrato del que hablaron y que finalmente fue adjudicado a otra empresa y no a la de Ulibarri.

"Luego el alcalde no benefició, en absoluto, al señor Ulibarri", ha subrayado Tejerina, quien seguidamente plantea que Silván "no estaba haciendo nada más que dar una información" y que "no se le adjudicó a este señor".

Tejerina ha pedido dejar a los jueces actuar y hacer "un país donde la democracia se respete, donde la separación de poderes tenga el valor que tiene porque, si lo despreciamos, nos estamos cargando una de las grandes conquistas de la sociedad".

"Si todos queremos juzgar y legislar estaríamos retrocediendo y todos, también los medios de comunicación, debemos trabajar en dar valor al Estado de Derecho, a la independencia de los poderes, porque es la mejor manera que tenemos de proteger a los ciudadanos, que creo que lo que quieren es que juzguen los jueces, porque son los profesionales y que juzguen libremente", manifiesta la exministra.