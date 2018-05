Tejerina dice que desconoce el precio al que se va a "vender España a Bildu"

La ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha afirmado hoy que la moción de censura presentada por el PSOE le va a afectar "mal" al país "por lo que tiene de positivo la estabilidad", y ha advertido de que no se sabe el "precio" al que se va a "vender a España a Bildu".

Durante su intervención en el "Foro Joly Andalucía", García Tejerina ha recordado que "solamente el anuncio" de la moción de censura "tiró las bolsas, subió la prima de riesgo" y ha incidido en que, de prosperar la moción, se iría "un gobierno que tiene como motivación la prosperidad y el bienestar" de los españoles.

En cuanto a la corrupción, ha asegurado que "hechos que son de hace 15 años hoy no se podrían cometer", en referencia a la sentencia de Gürtel, gracias a la medidas adoptadas por el PP, y ha lamentado que, pese a ser una "cuestión de Estado" este partido haya tenido que actuar "en solitario".

"El único partido condenado por corrupción en España es el PSOE", ha aseverado García Tejerina, quien ha precisado que en la sentencia de Gürtel, que por otra parte "no es firme y que no es unánime", se dice que "el PP no conoce" los hechos.

Y ha añadido: "hablar de esa sentencia en Andalucía y con una moción de censura, resulta cuanto menos irónico, por no decir patético".

La presidenta andaluza, Susana Díaz, defendió ayer la decisión del líder de su partido, Pedro Sánchez, de presentar la moción de censura contra un Gobierno de Mariano Rajoy "inhabilitado" después de la "brutal sentencia" del caso Gürtel.

"Mil millones de dinero público dirigidos a los más débiles, a aquellos por los que este gobierno trabaja, que son los desempleados", ha mencionado la ministra de Agricultura en alusión al caso de los ERE falsos en Andalucía para reprochar al PSOE que esté "hablando de corrupción".

La titular de Agricultura ha ensalzado durante su conferencia la gestión del PP en el Ejecutivo central y ha hecho hincapié en su contribución a la recuperación de la economía y el "liderazgo" español en Europa.

"Recibimos un país al borde de la quiebra, que significa muchos millones de personas viviendo con enorme angustia", ha referido García Tejerina, quien ha añadido que el objetivo del Gobierno sigue siendo alcanzar la cifra de 20 millones de ocupados en 2020.