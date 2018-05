Tejerina, sobre la moción de censura: "No se sabrá a qué precio le vamos a vender España a Bildu"

García Tejerina, que ha participado en un desayuno coloquio del grupo 'Joly', ha señalado, además, que "sólo el anuncio" de la moción de censura "tiró las bolsas y subió la prima de riesgo", por lo que afecta "mal" a España.

De igual modo, y tras ser cuestionada en relación con la condena al PP en Gürtel, ha aclarado que "el único partido condenado por corrupción en España es el PSOE" y ha añadido que la sentencia dice que "el PP no conoce" unos hechos "de unos señores" con los que "nada" le une. "Por lo tanto, no me arrepiento en absoluto de estar afiliada el PP", ha aclarado.

"Hay una sentencia que dice que PP no conoce, que juzga unos hechos de hace 15 años en dos ayuntamientos, en dos pueblos de la Comunidad de Madrid. A mi nada me vincula con unos señores que nada me une, ni siquiera su estética", ha añadido.

En este punto, ha dicho que el Gobierno "respeta" la sentencia, pero ha incidido en que "es revisable, no es firme y está sujeta a revisión", además de que "no es unánime".

HABLAR DE ESA SENTENCIA EN ANDALUCÍA ES "IRÓNICO"

Eso sí, ha dicho que hablar de esa sentencia en Andalucía y de una moción de censura "resulta cuanto menos irónico, por no decir patético". "Mil millones de dinero público dirigido a los más débiles, aquellos por los que este gobierno trabaja, que son los desempleados, dos presidentes, seis consejeros imputados y ese partido hablando de corrupción... esto en Madrid a lo mejor suena distinto, pero en Andalucía suena irónico, sino patético", ha añadido.

Ha defendido, "como miembro orgulloso del PP", que es un partido que desde el territorio "construye España", además de que "está en cada pueblo, conociendo cada pueblo, sus habitantes y sus necesidades".

"El PP es el partido del campo español, del territorio, de la agricultura y los agricultores, porque España es mucho más que Pozuelo, es cada uno de nuestros pueblos, donde nuestros concejales con sus vecinos han ido construyendo España", ha añadido.

Sobre la corrupción, ha defendido que "solamente el PP ha adoptado medidas contra" ella. "Nosotros como Gobierno, por doloroso que sea y por precio que se pague, desde luego preferimos destapar y conocer y que los corruptos estén donde tienen que estar a no que sigan campando a sus anchas", ha añadido.