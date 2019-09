Telleria (PNV) afirma no tener "ninguna esperanza" en que se conforme un nuevo gobierno en el Estado

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha reconocido no tener "ninguna esperanza" en que se conforme un nuevo gobierno en el Estado y ha lamentado que tanto PSOE como Unidas Podemos hayan intentado "crear su relato a la espera de unos mejores resultados electorales".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha analizado la situación generada en el Estado y la posibilidad de que se celebren nuevos comicios el próximo mes de noviembre.

En este sentido, Telleria ha mostrado su preocupación por cómo puede afectar todo ello a cuestiones como los presupuestos vascos y las transferencias, y ha criticado que se esté dilatando "tanto" la conformación de un nuevo gobierno en el Estado.

"Yo ya no tengo ninguna esperanza de que se produzca. Creo que están agotando el calendario para abordar una nueva convocatoria de elecciones", ha vaticinado.

A su juicio, durante este tiempo "no parece que se haya hecho ningún esfuerzo real" por parte de PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo y "desbloquear" la situación. "La sensación es que no han tenido ninguna voluntad de acordar. Las dos formaciones han intentado crear su relato a la espera de unos mejores resultados electorales. Todo se ha ceñido a coalición sí o no", ha lamentado.

De este modo, ha resaltado que mientras los ciudadanos acudieron a votar, en la actualidad hay 350 parlamentarios en Madrid que "todavía no han sido capaces de conformar gobierno".

"Es desesperante. Los ciudadanos han hecho su trabajo y los políticos no han sido capaces. La falta de voluntad es clara y la búsqueda desde el primer momento de nuevas elecciones es lo que ha ocurrido estos meses", ha incidido.

"NUBARRONES ECONÓMICOS"

Asimismo, ha advertido de que todo ello se produce en una situación con "noticias de nubarrones económicos" futuros, por lo que "sería el momento de que existiera un gobierno que tome decisiones, nos aclare un calendario de transferencias que estaba pactado y nos permita hacer con tranquilidad la negociación presupuestaria".

Tras destacar que los partidos están "en precampaña", ha recordado que una de las cuestiones que quedan "más relevantes" por hacer por parte del Gobierno Vasco es la aprobación de las Cuentas de 2020. No obstante, se ha mostrado "casi seguro" de que, en el caso de que se convoquen elecciones generales, "todos los partidos utilizarán el Parlamento Vasco como máquina de campaña para las elecciones españolas".

Por otro lado, ha subrayado que para Euskadi las transferencias son "fundamentales", de tal forma que el hecho de que alguien que defiende la Constitución no defienda que se cumpla una ley orgánica aprobada en el Parlamento español, "no parece muy lógico".