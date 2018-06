Temer ofrece ayuda para que niños brasileños regresen a su país desde EE.UU.

El presidente de Brasil, Michel Temer, recibió hoy al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y le planteó la situación "extremadamente sensible" que supone separar a los niños de las familias que intentan ingresar ilegalmente a ese país.

"Hemos hablado de la cuestión de los menores brasileños que se encuentran separados de sus padres", pues "se trata de un asunto extremadamente sensible" para el que "he pedido atención especial", dijo Temer en un pronunciamiento conjunto con Pence.

Temer aseguró que durante su reunión con el vicepresidente de Estados Unidos acordaron "trabajar juntos en la búsqueda de una solución" que "garantice una rápida reunión de las familias" e incluso ofreció cooperación para traerlas de regreso a Brasil.

"El Gobierno brasileño está listo para transportar a los niños a Brasil, si ese fuera el deseo de las familias", garantizó.

Según cálculos de las autoridades consulares brasileñas, unos 50 niños permanecen separados en Estados Unidos de sus familias, que al igual que las de muchos otros países han intentado ingresar en forma ilegal a esa nación.

Pence afirmó que el Gobierno de Donald Trump "trabaja para unir a las familias", entre ellas las brasileñas, pero también advirtió que que "así como Estados Unidos respeta las soberanías de otros países, exige que respeten la suya".

A pesar de la ola de críticas que recibió Estados Unidos por la separación de los niños de sus padres, Pence afirmó que su país es "el hogar que más recibe positivamente a los inmigrantes" y subrayó que eso está en el propio origen de la nación.

Pero también aseguró que Estados Unidos "se enorgullece de ser un país que respeta fronteras y cumple la ley".

En ese marco, envió un mensaje dirigido directamente a América Central, región que es una gran emisora de inmigrantes hacia los Estados Unidos.

"Si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias", declaró.

Según dijo el vicepresidente, es necesario "garantizar que todos los países de la región puedan prosperar en su propia casa", pero "lamentablemente muchas personas de América Central viajan hacia Estados Unidos de forma ilegal" y "creen engañosamente que podrán entrar".