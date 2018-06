Teresa Jiménez Becerril, "indignada" por el posible acercamiento de Kantauri, avisa a Sánchez de que ese gesto "repugna"

La eurodiputada del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril, se ha mostrado "indignada" por la posibilidad de que se acerque al País Vasco al etarra José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri' y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ese gesto que quiere hacer trasladando a los presos de ETA "repugna" a la mayoría de los españoles.

'Kantauri' fue quien dio la orden de asesinar a Miguel Angel Blanco y también al hermano de la eurodiputada popular, el concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García Ortiz.

Ahora, es uno de los presos que el colectivo de ETA ha pedido que sean trasladados al País Vasco por estar enfermo. Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el acercamiento de presos de ETA empezaría por los enfermos y los mayores de 70 años.

Este terrorista, señala Teresa Jiménez Becerrill en declaraciones a Europa Press, "ordenó matar a dos jóvenes de 36 y 37 años, que estaban a pocos metros de su casa". "Pegaron un tiro por detrás a mi hermano y, después volvieron a matar a su mujer, que estaba abrazando, acunando a su marido", exclama, al tiempo que recuerda que lo hicieron, "sabiendo, por que les habían estado siguiendo, que a pocos metros estaban los pequeños de 4, 7 y 8 años, que cuando se levantaran ya no podrían volver a ver a sus padres".

En su opinión, es "igual de grave o más dar la orden que ejecutarla" y por ello, cree que si el Gobierno socialista procede al traslado de 'Kantauri' deberían informarla a ella y a su familia antes de hacerlo. Recuerda, en este sentido, que una de las labores que está haciendo en el Parlamento Europeo es precisamente el reglamento de víctimas a nivel europeo, precisamente, apunta, "para que en todas las decisiones importantes que se toman sobre los asesinos de los tuyos se transmitan a las víctimas".

"LE BAILARÁN EL AURRESKU EN LA PUERTA DE LA CÁRCEL"

En el caso de 'Kantauri', recuerda que éste "jamás ha pedido perdón" ni ha "colaborado con la Justicia" y hay, recalca, más de 350 asesinatos de ETA sin resolver. Además, para Teresa Jiménez Becerril, el perdón que ha pedido la banda terrorista es "humillante y ofensivo".

La eurodiputada popular advierte que "lo que viene detrás del acercamiento es la impunidad, que salgan a la calle y eso es muy peligroso". "Cuando dejen en libertad a Kantauri, le bailarán el aurresku en la puerta de la cárcel", exclama y avisa a Pedro Sánchez de que "esa imagen repugna a la mayoría de los españoles".

"¿Es esa la imagen que quiere Sánchez?", se pregunta e insiste en que tras los acercamientos viene "la impunidad" porque para ella, el argumento de que sus familias les quieran cerca para verles no es válido. "Mi madre atravesaría el mundo entero solo por poder ver un minuto a su hijo", exclama.

"QUE SE LE GRAVE EN LA CABEZA: A KANTAURI NO LE DEBEMOS NADA"

Por ello, quiere que el presidente del Gobierno sepa que "la gente toma nota y apunta ese gesto como innecesario y gratuito, que causa un profundo dolor a las víctimas" e insiste en preguntar a Pedro Sánchez "por qué lo hace". "Que se le grave en la cabeza que a 'Kantauri' no le debemos nada, nos lo debe él a mi familia, a los españoles y a toda España que se indigna y me apoya", espeta.

En su opinión, los acercamientos "no tienen que ser tan rápidos, sino que deberían ponerse en cuarentena" porque se trata de un "gesto y un privilegio hacia los terroristas que no lo merecen". Recuerda, en este sentido, que ningún tribunal obliga a ellos y que incluso el Tribunal de Estrasburgo avaló la política de dispersión.

Por ello, atribuye la decisión del Gobierno al pago de las hipotecas que ha adquirido el PSOE con el PNV y con Bildu y se muestra partidaria de manifestarse contra el acercamiento de los presos de ETA.

NO AYUDA A LA CONVIVENCIA

Argumenta también que esta medida no ayuda a la convivencia porque aunque ETA no mata ahora, se ha podido ver en Alsasua que "el ambiente es horrible" y que aún persiste una "falta de libertad para las víctimas y para los que no comulgan" con el mundo de ETA. "No es una sociedad normalizada porque se siguen produciendo homenajes a los asesinos", añade.

En este sentido, recuerda los homenajes que le hacían a José Luis Barrios, el asesino de su hermano y su cuñada, en Villava, que en alguna ocasión logró frenar ella misma recurriendo en la Audiencia Nacional. "El anterior alcalde brindaba con champán y había puesto el nombre del asesino a una carrera popular de niños", apunta.