Teresa Jiménez Becerril no se cree el perdón "selectivo y cínico" de ETA

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, asesinado junto a su esposa por ETA, no se cree el "perdón cínico y selectivo" de la banda terrorista, ya que cree que sólo se trata de "propaganda" para limpiar su imagen ante la comunidad internacional.

Ha dicho a Efe que ETA pretende "blanquearse" utilizando a las víctimas del terrorismo y ha pedido no lanzar "las campanas al vuelo" por el comunicado: "No les debemos nada".

Jiménez Becerril no siente que ese perdón sea verdadero porque no se cree a la banda terrorista, algo que sólo empezaría a hacer si colaborara con "los cuatrocientos crímenes" sin resolver o si cumplieran sus condenas íntegras.

Ha opinado que se busca un "maquillaje" para "lanzar a Otegi", que ahora quiere presentarse como un "salvador", y ha considerado que hacen el comunicado por interés, para presentar el asunto como un conflicto y que haya "reparto de culpas".

La eurodiputada entiende que el Gobierno no tiene que mover ninguna ficha tras el comunicado porque "ETA está derrotada" y no se le puede dar "la propaganda que necesitan".

"No creemos en ellos", ha insistido Jiménez Becerril, quien ha recordado que "nunca ha habido ningún conflicto" abierto como ellos quieren hacer creer en su nota.

Ha criticado que el comunicado sea "muy cínico", pidiendo perdón sólo a los civiles, por lo que ha cuestionado qué pasa con su hermano y sus sobrinos, que esperaban en casa a sus padres cuando fueron asesinados.

"No lo siento verdadero, no siento esa alegría", ha añadido la eurodiputada popular, quien reclama con contundencia que "no hay que premiarles por dejar de matar".