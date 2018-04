Teresa Rodríguez: "Podemos no permitirá que gobierne PP ni por acción ni por omisión" y no descarta apoyar al PSOE-A

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha aseverado este viernes que el partido que capitanea no permitirá, "ni por acción ni por omisión", que gobierne el PP si las cuentas electorales así lo permiten, mientras que no ha descartado que, llegado el caso, pueda apoyar al PSOE-A, aunque no entrará a cogobernar con los socialistas en minoría.