Teresa Rodríguez exige a Susana Díaz aclarar si "volverá a entregarle el Gobierno andaluz a la derecha neoliberal"

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez en el acto público que ha celebrado la confluencia en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, ante una desbordada sala del club Nazaret, donde se han reunido más de mil personas, entre las 600 sillas dispuestas y quienes se han agolpado en los pasillos y en el fondo del local. De hecho, ha habido personas que han tenido que quedarse fuera al completarse el aforo.

Entre banderas de Adelante Andalucía y algunas republicanas, de apoyo al pueblo saharaui y de anticapitalistas, en el acto, que ha arrancado con un pequeño concierto de Capitán Cobarde, también han intervenido en el acto el coordinador general de IU, Alberto Garzón; el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, y los candidatos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, Ángela Aguilera, José Ignacio García e Inmaculada Nieto.

Teresa Rodríguez ha defendido que los votantes socialistas "tienen derecho a saber si Susana Díaz volverá a entregarle el Gobierno andaluz a la derecha neoliberal más conservadora en lo económico, exigimos que se lo aclare a los votantes", a la par que ha garantizado que Adelante Andalucía será barrera a las derechas cuando además, como ha recalcado, "están en una competición peligrosísima por ver quién es más facha".

Ante un auditorio entregado que la ha vuelto a recibir al grito de 'presidenta', la candidata de la confluencia de Podemos e IU ha dicho que asume esa responsabilidad "hasta el fin de sus consecuencias".

Ha declarado que el principal objetivo de Adelante Andalucía "es que nadie nos lleve al margen, que nadie nos subordine", cuando ha recalcado que "por primera vez estamos en condiciones de construir una alternativa al susanismo y al anquilosado y las trabas de un PSOE-A que no inventa nada nuevo y que está atravesado por lógicas de corrupción y clientelares sin pasar por las derechas".

Y así, Teresa Rodríguez ha recalcado que la confluencia será "barrera infranqueable frente a las derechas, algo que Susana Díaz no puede decir porque le abrió la puerta en Madrid y en Sevilla", y también ha asegurado que no gobernará con la socialista porque "es incapaz de poner encima de la mesa ninguna idea para resolver nuestros problemas".

Así las cosas, ha criticado que el PP "viene a disputarse el voto de la extrema derecha con un discurso de cobardía al decir que los inmigrantes tienen que adaptarse a nuestras costumbres, que abusan de ayudas sociales o que incurren especialmente en la delincuencia". "Quien se tiene que acostumbrar a Andalucía es el PP de Madrid, que no tiene ni idea de que este es un pueblo solidario y que aquí no arraigan las semillas del odio y de la xenofobia", ha replicado.

En este momento, la candidata ha censurado que el PP diga que los inmigrantes vienen a cometer actos de delincuencia, en el mismo día que el candidato y presidente del PP-A, Juanma Moreno, "protagoniza titulares supuestamente condescendiente" en el caso Bárcenas: "Se tienen que lavar la boca para hablar de los trabajadores de cualquier país del mundo", ha exclamado.

ADELANTE ANDALUCÍA HA ROTO EL GUIÓN

De otro lado, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las demás fuerzas para que no le hagan la campaña a la extrema derecha cuando ha tildado de "irresponsable" a Susana Díaz por sacarla a la palestra durante el debate de este lunes: "No todo vale", ha apostillado.

Con todo, Teresa Rodríguez ha insistido en que Susana Díaz es "el principal escollo para estabilidad" de Andalucía y que solo piensa en la suya propia, poniendo como ejemplo el caso del número uno del PSOE-A por Cádiz y vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, "que lleva 35 años de carrera política".

Y sobre Cs, ha dicho que "no es de fiar", porque a pesar de mantener un discurso de regeneración democrática "ha apuntalado al peor PP, el de Madrid, y al peor PSOE, el de Andalucía". "No son de fiar porque no creen en Andalucía, porque hacen lo que les dice por teléfono Albert primo de Rivera".

Con todo, Teresa Rodríguez ha advertido de que Adelante Andalucía "ha roto el guión como lo rompió Andalucía el 4D y el 28F", a la par que ha garantizado que si Susana Díaz no defiende el Estatuto de Autonomía "seremos nosotros quienes enarbolaremos el Estatuto para decirle a la derecha que tenemos memoria".

MAÍLLO: "DÍAZ NO SIRVE PARA NADA"

Por su parte, Antonio Maíllo ha arengado a los asistentes a unir fuerzas y llenar las urnas de votos para Adelante Andalucía para "cambiar" a esta comunidad cuando "la única herencia de Susana Díaz ha sido devolvernos al furgón de cola de las regiones de la Unión Europea".

Así, ha animado a preguntar a sus allegados si están dispuestos a "resignarse cuatro años más con Susana Díaz" o si quieren más "susanimo" con candidatos como Jiménez Barrios "que lo mismo vale para un roto que para un descosido, y que así sigan siempre los mismos profesionalizados".

"Hace falta un cambio en Andalucía que no puede venir de los corruptos del PP ni quienes los apoyan, Ciudadanos", ha exclamado antes de sostener que Adelante Andalucía "es un instrumento de cambio nuevo para la mayoría social que ha sido víctima de la crisis". "Susana Díaz no tiene autoridad moral para parar a la derecha, no sirve para nada, ni para parar a la derecha, quien la para es Adelante Andalucía", ha zanjado ante un público que no ha dejado de corear 'sí se puede'.