Teruel Existe remarca que su apoyo a Sánchez no es ideológico sino para afrontar las necesidades del país y la provincia

En rueda de prensa, Guitarte ha esgrimido que a nadie debería "extrañar" la postura de esta agrupación de electores porque "fue reiteradamente anunciada en la campaña electoral" de apoyo a la gobernabilidad "y eso significaba apoyar al candidato que concitara mayores apoyos de terceros, independientemente de quien fuese, Pedro Sánchez o Pablo Casado", ha citado como ejemplo.

Ha remarcado que Teruel Existe "siempre" han condicionado su apoyo "a que toda la gestión del nuevo Gobierno se desarrolle dentro del marco constitucional, como así se nos ha asegurado". A su entender, "todo el mundo que nos ha apoyado lo va a entender, salvo que priorice cuestiones ideológicas sobre la solución a los problemas diarios".

También ha apostado por tratar, "por responsabilidad", de que la legislatura dure cuatro años y transcurra de forma "normal" para que "desaparezca el estado de provisionalidad que hay en todo", algo que "mejorará la economía".

A su entender, "cuando hay voluntad de acuerdo las cosas van a adelante", como están demostrando algunos gobiernos autonómicos "que están funcionado con cuatro o cinco formaciones".

Respecto a las amenazas que ha recibido por su apoyo a Sánchez, ha hecho hincapié en a la vez que ha habido "presión", "paralelamente ha habido una masiva manifestación de apoyo por mucha gente de Teruel y del resto de España, como las plataformas de la España Vaciada".

MENOS PRESIÓN

Guitarte ha reconocido que ya "ha bajado radicalmente el nivel de presión", una cuestión que ha estimado que hay que dejar "en un segundo plano" para centrarse en "trabajar y exigir el cumplimiento del acuerdo y que esto quede como una anécdota".

En este sentido, ha afirmado que "en modo alguno ha sido un error" presentarse como agrupación de electores, algo que es "imprescindible para la provincia" y para conseguir sus objetivos, de los que "no nos van a desviar", como actuar ante el problema de la despoblación.

Por otra parte, ha apostado por hacer una "entente" de partidos políticos "turolenses al menos" para "exigir todos en masa exigir el cumplimiento de este acuerdo" y que no pase lo mismo que con el Plan Específico de Teruel que se logró con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que "quedó poco menos que en nada" porque "la sociedad turolense no admitiría que por segunda vez nos tomara el pelo".

"No nos van a valer las excusas administrativas", ha advertido, para comentar que estarán cada 15 días llamando para hacer un seguimiento de los acuerdos. También ha opinado que habrá que estar "negociando constantemente" y si hay incumplimientos "manifiestarlos para que se rectifique porque nuestro objetivo es forzar a que se cumplan, no castigar a nadie porque no se cumplan".

CONTENIDO DEL ACUERDO

Guitarte ha subrayado que el acuerdo con el PSOE para la investidura de Sánchez asume prácticamente su programa electoral y ha remarcado que se recogen medidas de ámbito nacional, autonómico y turolense. "En modo alguno defendemos la farola de la calle del pueblo", ha sintetizado.

Además, ha continuado, "por primer vez se declara que hay un compromiso explícito del Gobierno de España con los problemas de la provincia". El diputado de Teruel Existe ha desgranado los contenidos del acuerdo, entre los que ha citado como prioridad temporal la firma del convenio para una transición justa en las cuencas mineras turolenses ante el cierre este año de la Central Térmica de Andorra.

Al respecto, ha indicado que "todavía no hay alternativas de actividad fijadas, ni garantías de que se vaya a conseguir mantener el empleo que se va a perder con el cierre".

El acuerdo recoge, igualmente, un pacto de Estado por el reequilibrio territorial, con el compromiso "de que se va a tomar en serio el problema", se va a crear un Ministerio y a tener en cuenta el documento que elaborado por las 120 plataformas de la Coordinadora de la España Vaciada "como punto de partida".

Para Guitarte, "podemos estar en el inicio de la reversión de un problema que se ha estado ocultado y que ha generado dos Españas tan distintas; una la desarrollada y otra la infradesarrollada, algo que le está llevando a la pérdida de población hasta su vaciamiento, cuando un país con esos desequilibrios no es igual de eficiente".

Además, se contempla que el pacto contra la despoblación fije un mecanismo de financiación estable y se ha acordado la descentralización de instituciones del Estado, así como medidas fiscales para una reactivación económica y creación de empleo en el medio rural.

OTROS ACUERDOS

Otros acuerdos persiguen garantizar la accesibilidad de la provincia a la red viaria de alta capacidad después de que Teruel se haya quedado "aislada de los granes ejes de comunicación peninsulares, algo que ha hecho que su desarrollo económico sea ínfimo lo que ha tenido como consecuencia la despoblación".

En concreto, se contempla el "desbloqueo" de las autovías planificadas, "pero que no se han desarrollado", como la A-68 y la apertura de la provincia hacia el sur y oeste a través de la autovía Cuenca-Teruel o una vía similar, ha relatado Guitarte.

También la prolongación de la A-40 desde Teruel hacia Alcañiz y Tarragona "para configurar la Y turolense", con una autovía que logre vertebrar toda la provincia y que todas las localidades tengan una vía de alta capacidad a 30 kilómetros. Además, han acordado el "desbloqueo" para la ejecución de la autovía Daroca- Calatayud.

Por otra parte, se ha determinado que el Corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo sea de altas prestaciones en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto.

El acuerdo también recoge extender la cobertura a toda la provincia de internet y banda ancha para alcanzar los 30 megas simétricos en todo el territorio y priorizar la instalación de fibra óptica en los polígonos industriales en menos de dos años. Además, se trabajará para equiparar la PAC de la provincia de Teruel con la de otros territorios colindantes.

El diputado ha recordado que se ha establecido una comisión de seguimiento, que se reunirá cuatrimestralmente "o siempre que haga falta o cuando veamos que el proceso no lleva al ritmo que deseamos".

Guitarte ha confiado en participar en los Presupuestos Generales del Estado para 2020, que ha señalado que deberán incrementar la dotación para provincia si se quieren cumplir todos los compromisos.