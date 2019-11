Teruel Existe, a la espera de retomar los contactos con el PSOE, recalca que aún no ha dado el 'sí' a Sánchez

Así lo ha señalado Guitarte en declaraciones ante la Puerta de los Leones del Congreso donde ha tenido lugar una concentración de distintos colectivos llegados desde su provincia para llamar la atención sobre sus demandas.

Guitarte ya trasladó a Lastra las reivindicaciones de su territorio en un encuentro que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre. "No hemos vuelto a tener contacto y esperamos que lo vuelta a haber porque no creo que de una mera toma de contacto deduzcan ya apoyos o no apoyos", ha comentado.

Su decisión final dependerá del resultado de esos futuros encuentros con los negociadores socialistas. "Estamos dispuestos a apoyar la gobernabilidad, pero la gobernabilidad no es un cheque en blanco", ha puntualizado, incidiendo en que hay que concretar las "condiciones" y los "compañeros de viaje". "Todo eso lo tenemos que volver a hablar", ha insistido.

Por último, ha subrayado que, desde su punto de vista, "debería primar la responsabilidad entre todos los grupos" parlamentarios para "desatascar la situación" y que pueda haber Gobierno. "La ciudadanía no entiende que esto se prolongue meses y meses", ha concluido.