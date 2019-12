Teruel Existe dice que sus conversaciones con el PSOE van "por buen camino"

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que las conversaciones con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez van "por buen camino", y aunque su formación no ha decidido aún si se abstendrá o votará a favor, ha admitido sintonía en la reunión "productiva" que han mantenido hoy.

El encuentro se ha celebrado en el Congreso entre el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, el propio Guitarte, el senador Joaquín Egea y el coordinador de Teruel Existe, Manuel Gimeno, y ha servido para concretar más las demandas que la formación ya trasladó al PSOE en su primer contacto formal.

"Hay que seguir hablando", ha apuntado Guitarte en una rueda de prensa donde ha dejado claro la posición de Teruel Existe partidaria de favorecer la gobernabilidad "por responsabilidad institucional" y para evitar que se vuelva a repetir el "espectáculo" de una legislatura frustrada por falta de acuerdo para formar Gobierno.

Eso sí, en su entrevista han explicado a Simancas que para contar con su apoyo las negociaciones del PSOE con ERC "no deben hacerse fuera del marco constitucional" que "no se puede desbordar", ante lo cual el representante socialista les ha "reconocido" que ellos "no pueden ni quieren estar fuera de ese marco", ha remarcado.

Más allá de la cuestión de ERC y de constatar que Rafael Simancas es "optimista" respecto al éxito de la investidura aunque si saber si finalmente se votará antes o después de fin de año, los representantes de Teruel Existe han centrado su conversación en las principales reivindicaciones de la plataforma.

Las mayores se refieren al desbloqueo de las inversiones en infraestructuras esenciales para dar un impulso decisivo a Teruel, como la construcción de la autovía A-68, la A-40 entre Cuenca y Teruel y la A-25 entre Alcolea de Pilar y Montalbán, y también el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.

En este sentido, Guitarte ha apuntado que no se trata tanto de desbloquear estas infraestructuras "de manera inmediata" como de "sacarlas de los cajones" y recuperar los procesos administrativos correspondientes, ya que en algunos casos ya hay trabajo hecho, como declaraciones de impacto ambiental que no es preciso repetir.

De la concreción de estos pasos han hablado en un encuentro que, una vez recibida documentación complementaria sobre aspecto más técnicos, se podrá completar con otra reunión bilateral en los próximos días, e incluso la semana próxima, ha dicho el diputado.

También han tratado el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel) que la plataforma cree inminente y por el que exigen un convenio de transición que permita la "reindustrialización" de la zona para dar oportunidades laborales a los muchos trabajadores que perderán su puesto de trabajo por la clausura.

Tomás Guitarte ha revelado que han abordado la necesidad de un pacto de Estado por el equilibrio territorial, así como la extensión de las nuevas tecnologías de la comunicación a todo el territorio, algo clave para su desarrollo y para acabar con la brecha digital.

Y ha confirmado que Teruel Existe apoya la creación de un Ministerio de la Despoblación o una Secretaría de Estado en el nuevo Gobierno, algo que considera "una buena idea" para afrontar el "principal problema territorial que hay en España".