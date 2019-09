Teruel Existe continúa recogiendo firmas y recuerda que es "un espíritu de reivindicación sin ideología"

Hasta el 4 de octubre, Teruel Existe está recabando firmas de personas empadronadas en la provincia y mayores de edad en la plaza del Torico, el supermercado Alcampo y, este viernes, en el Hospital Obispo Polanco de la ciudad de Teruel, y también en localidades de la provincia, como Alcorisa, Alcañiz, Albarracín y pueblos del Jiloca, pero también en la Casa de Teruel de la ciudad de Zaragoza.

"Somos una agrupación de ciudadanos, no somos un partido y no tenemos ideología concreta, sino que somos personas de diferente ideología", ha subrayado Manuel Gimeno, quien ha insistido en que la plataforma es un movimiento ciudadano y que quienes obtengan un escaño por esta candidatura no serán, en ningún caso profesionales, sino que cada uno "somos totalmente prescindibles".

PARO DE CINCO MINUTOS

Por su parte, el co-portavoz Pepe Polo, también miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos, ha comentado que continúan los preparativos de la convocatoria de paro de cinco minutos que tendrá lugar a las 12.00 horas del 4 de octubre, convocada por más de 100 plataformas de la "España Vaciada" y que dará continuidad a la manifestación que reunió a miles de personas el pasado 31 de marzo en Madrid.

Ha indicado que los convocantes de la movilización del 31 de marzo pretendían "visibilizar el problema en Madrid" y ahora se pretende "mallar" la reivindicación, extendiéndola a todo el territorio.

Se trata, en esta ocasión, de "ganar en auto-organización, en reconocimiento, y mallar el territorio poco a poco", ha continuado Polo, quien ha manifestado que en la convocatoria de Madrid querían "espectacularidad" y ahora reunir "muchas gotas en los 3.800 municipios de la España Vaciada".

Así, ha dicho que la movilización del 4 de octubre será una suerte de reunión de "los estados generales de la Revuelta de la España Vaciada", advirtiendo de que "vamos a continuar".