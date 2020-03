Las Tesis, inspiración y ejemplo para las mujeres chilenas

El colectivo feminista chileno Las Tesis, conocido a nivel mundial por su performance "Un violador en tu camino", ha significado para las mujeres del país austral una inspiración y un ejemplo que les impulsó a alzar aún más la voz contra la violencia machista que sufren.

Cientos de miles mujeres marcharon este domingo por las calles del centro de Santiago de Chile espoleadas, en parte, por este fenómeno replicado desde la costera urbe de Valparaíso alrededor del planeta, en diferentes idiomas pero fiel en su coreografía y, sobre todo, a su significado.

Para las chilenas que tomaron las calles de la capital del país, en donde se representó "Un violador en tu camino" en diferentes ocasiones a lo largo y ancho de la multitud congregada, son un ejemplo de la denuncia de la violencia que todas hacen propia.

REPRESENTADAS EN TODAS LAS EDADES

Paula Martínez, de 43 años, explicó a Efe que el grupo feminista representa a la mayoría de las mujeres del país: "son un ejemplo para las niñas más jóvenes (...) Son valientes las tipas (chicas), por eso las apoyo".

Martínez marchó junto a su hija, quien consideró que la repercusión internacional del fenómeno feminista chileno empodera al resto de mujeres.

"Nos da mucho poder a nosotras, es un recurso para que nos escuchen, para que sepan que ya no tenemos miedo y que vamos a seguir luchando hasta conseguir los mismo derechos que los hombres. No ser violadas más y que los violadores paguen", explicó.

Para algunas de las mujeres más jóvenes Las Tesis representan un sentimiento de representación. Así lo indicó Martina Caneo, de 12 años, quien se manifestó junto a sus amigas y su madre en Santiago.

"Son unas personas valientes y tienen el poder y el valor de protestar sin miedo a que las puedan dañar. Sin miedo a que les digan algo o rechacen. Las valoro mucho porque lo hacen y no dejan que "las pasen a llevar" así como así", indicó a Efe.

Su madre, Yasna Jara, profesora de 43 años, dijo que se siente "totalmente" representada por Las Tesis y su performance y consideró que "marcaron historia" con su canción.

"Nos representaron a nivel mundial. Todas las mujeres que hicieron la misma performance en otros países es porque les llegó. A mí me llegó al corazón "el violador eres tú", no sentirnos acosadas, la impunidad, que nadie hace nada, la desaparición, el feminicidio... me siento totalmente representada y estamos luchando para que eso cambie", afirmó Jara.

Para la farmacéutica Laura Poblete, de 38 años, este grupo de mujeres son "un ejemplo inspirador": "dijeron e hicieron lo que muchas no se atrevieron y aquí estamos gracias a ellas".

Una sensación compartida que también refrendó Gilda Flores, de 68 años, quien reconoció a Efe que participó de la performance que realizaron cientos de mujeres de mayor edad frente al estadio Nacional en la capital chilena, que recibió el nombre de "Las Tesis Sénior".

"Puedo decir que me he sentido representadas por lo que ellas piensan y cómo han podido expresar ese discurso que ha recorrido el mundo y eso me hace sentir orgullosa", señaló.

SENTIMIENTO COMPARTIDO

La letra de la canción "Un violador en tu camino" señala a instituciones y políticos como responsables de la violencia machista que sufren las mujeres en Chile y en el mundo.

"El violador eres tú. Son los pacos (policía), los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador", reza la letra de este himno feminista.

Afirmaciones que Valentina Sandoval, de 19 años, hizo propias al igual que millones de mujeres más en todo el mundo: "Las Tesis es una forma de expresar lo que una está sintiendo en el momento porque todas las mujeres han sentido acoso".

"Cantar eso con más mujeres y que todas sientan el mismo sentir es superemocionante porque puedes sentirte apoya, que te crean. Todas estamos juntas contra la misma lucha", dijo a Efe Sandoval. E