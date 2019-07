Tezanos cree que PP y Ciudadanos deberían apoyar los presupuestos de Sánchez además de facilitarle la investidura

Así lo defiende Tezanos en la revista 'Temas', de la que es director, en un análisis del resultado de las elecciones generales del 28 de abril, recogido por Europa Press, donde además aborda la dificultad para conformar gobierno que plantea la división parlamentaria.

El dirigente socialista pone sobre la mesa varias opciones para facilitar la formación de gobiernos en el actual contexto de polarización de la sociedad. Pero mientras se encuentra una solución a largo plazo, apuesta por "aplicar las normas de cortesía y del sentido común".

"Es decir, que aquellos que han quedado en minoría en las urnas, y que no pueden conformar una mayoría alternativa de gobierno en el Parlamento, asuman el resultado de las urnas, respeten lo que ha decidido la mayoría --aunque esta no sea absoluta-- y dejen gobernar. No solo formar gobierno, sino también aprobar presupuestos", sostiene.

A su juicio, aunque se trate de una fórmula temporal, ayudaría a "garantizar la funcionalidad de la democracia". Y también cree que con ello se preserva a las principales fuerzas políticas del "desgaste" que pueden causarle "alianzas contranatura, o especialmente rechazables y/o inhóspitas, y de exigencias y pretensiones, personales o de otro tipo, que son difícilmente inteligibles y asumibles en contextos como los actuales".

"Solo por esa vía es posible progresar en la maduración democrática y, sobre todo, solo así se podrán mantener de cara al futuro otras alternativas y opciones políticas, sin pasar por los riesgos de las contaminaciones, de las falacias de la inmadurez y de las incongruencias de propósito", insiste.

Tezanos explica que la Constitución Española fue diseñada en el año 1978 con el objetivo de que "nadie quedara fuera del sistema", que se formaran gobiernos "fuertes" y que estos pudieran gozar de suficiente "estabilidad".

A su juicio, esto ha funcionado así "razonablemente bien" hasta ahora, cuando se están produciendo "cambios de gran calado" que están "transformando y complejizando" las bases de las sociedades dando lugar a electorados "diversos y fragmentados".

ALEJAR DISPUTAS Y TENSIONES INTERNAS

El director del CIS cree que el problema no se limita únicamente a "la mera elección formal" del Gobierno, sino que concierne a toda la gobernabilidad. "Es decir, a la posibilidad de elegir un gobierno solvente y conjuntado, capaz de operar con eficacia y en coherencia con lo que se ha votado en las urnas", explica.

Tezanos rechaza así la posibilidad de un Ejecutivo que pase toda la legislatura "enredado en disputas y tensiones internas", que cree que los ciudadanos "ni son capaces de entender, ni les interesa ni lo más mínimo".

"Y, sobre todo, un gobierno que pueda aprobar un presupuesto coherente con sus objetivos y promesas electorales --insiste--. Algo que constituye la propia esencia de la gobernabilidad".

SOLUCIONES A LARGO PLAZO

Entre las alternativas a largo plazo, apunta que la solución "más sencilla e inmediata" es la de otorgar un suplemento adicional de escaños al partido que obtiene más votos.

Otra opción, según apunta, es la de una segunda vuelta para la elección del candidato con más votos positivos, sin tener en cuenta los negativos o las abstenciones; y la tercera fórmula sería la de prescindir del requisito inicial del voto mayoritario para investir al presidente del Gobierno.