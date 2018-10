Tezanos censura las críticas al CIS y advierte: "Cuanto más ignora alguien, más exaltado y extremista es en su defensa"

"El hecho de que algunas de las afirmaciones que se están realizando al calor de este debate se sostengan de manera tan hosca y exaltada -incluso agresiva- solo evidencia algo que ya es sabido desde hace tiempo. Es decir, que "la ignorancia se tiende a reforzar -y ocultar- con la exaltación y el extremismo", de forma que cuanto más ignora alguien determinadas cuestiones, más exaltado y extremista suele ser en su defensa. Casi, casi, como si en ello les fuera la vida, la honra, o el pecunio; que de todo hay en la viña del Señor", resume el director del CIS.

En un artículo publicado en la revista de la Fundación Sistema que dirige el propio Tezanos, el máximo responsable del CIS señala que en el debate generado a raíz del último barómetro han entrado a opinar personas que "ni siquiera tiene una formación específica como sociólogos ni como estadísticos".

"Personas sin formación ni conocimiento acreditados que han empezado a "pontificar y hablar 'ex cátedra', descalificando agriamente a quienes no piensan ni actúa como ellos, o como les gustaría, o les convendría. Llegando incluso a tergiversar maniqueamente argumentos, opiniones y comportamientos", ha argumentado.

Y todo ello, ha recordado, en un escenario político en el que "es cada vez más difícil formular previsiones exactas con cierto tiempo de antelación y en base a métodos científicos rigurosos" ya que la mayoría de la población no solo reparte sus votos entre un número de partidos relevantes sino que también lo hace de manera incierta y coyuntural.

"Tales modificaciones en los comportamientos electorales han dado lugar, lógicamente, a que sean poco válidos muchos de los modelos que anteriormente se utilizaban para intentar predecir el comportamiento de los indecisos y de los que no responden a estas cuestiones en las encuestas. Por eso, buena parte de los pronósticos electorales que suelen hacerse últimamente se desvían significativamente de los resultados electorales finales", apostilla.

Por ello, defiende que continuar pensando que el pronóstico electoral más atinado, con su correspondiente modelo de proyección, es el que toma en consideración el recuerdo de voto de los encuestados "da lugar a equivocaciones también notables, ya que dicho modelo inercial de proyección (que pretende desvelar e interpretar lo que piensan los indecisos, e incluso reinterpretar lo que manifiestan algunos votantes) no tiene suficientemente en cuenta ni las nuevas situaciones, ni los cambios que se producen en el electorado".

En este marco, el presidente del CIS defiende el modelo actual, que renuncia a las proyecciones no contrastadas de datos, al considerar que "podrían inducir a errores, o causar sensaciones de manipulación entre la opinión pública". "Por lo que sencillamente nos limitamos a recoger exactamente lo que los españoles dicen que piensan votar, y el partido por el que sienten más simpatías. Con esta manera de proceder nos atenemos finalmente a lo que los españoles dicen, y no a lo que algunos sostienen, a veces a través de cálculos opacos, sobre lo que en el fondo realmente piensan, aunque no lo digan", ha argumentado.

En cualquier caso, ha recordado que el CIS publica en su web toda la información obtenida en sus encuestas, por lo que cualquier persona puede realizar las proyecciones y simulaciones de voto que debe efectuar. "Eso sí, eso no son ya los datos oficiales del CIS, que la opinión pública tiene derecho a conocer directa y fielmente, sino unas proyecciones teóricas más o menos verosímiles, de las que únicamente serán responsables los que las haya realizado", ha señalado.

La falta de conocimiento en estos temas lleva incluso a Tezanos a plantear la creación de un cuerpo nacional o un subcuerpo de sociólogos que permita contar con profesionales cualificados en esta materia en la Administración Pública y en otros organismos. "Con una iniciativa de este tipo se lograría" evitar "el alto grado de intrusismo profesional" y "dar salida" a los profesionales de "una disciplina sobre la que casi todo el mundo habla y opina, pero sobre la que pocos tienen una formación rigurosa y sistemática". "Lo cual no solo podría ser un buen servicio a la sociedad, sino que permitiría ayudar a clarificar y dotar de rigor a algunos debates un tanto salidos de tono", indica.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes sendas peticiones de comparecencia en el Congreso para que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente CIS expliquen la metodología y los resultados del último barómetro de octubre.

En concreto, en los escritos de solicitud registrados la tarde de este viernes, el PP exige a ambos que expliquen en la Comisión Constitucional "la metodología utilizada para evaluar los resultados y, específicamente, los modelos de corrección y otras variables aplicados al indicador de intención de voto para obtener predicciones de resultados electorales".

El Barómetro de opinión del CIS correspondiente al mes de octubre amplía la ventaja del PSOE hasta los 13,4 puntos sobre el PP, que baja más de dos puntos al igual que Unidos Podemos. En concreto, otorga al PSOE una estimación de voto más simpatía de 31,6%, sui mejor dato de los último años, mientras que el PP se queda en 18,2% y Podemos y sus confluencias sólo suma un 14,3% . Ciudadanos se mantiene en tercer lugar con un 21%.