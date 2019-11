Tezanos cree necesario "un gran acuerdo" para que prevalezcan las mayorías

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha considerado este lunes que, vistos los resultados electorales, es preciso "un gran acuerdo, un gran compromiso de carácter democrático para que prevalezcan los criterios de la mayoría y no de la minoría".

Para Tezanos, "un sistema que depende mucho de los minoritarios es un sistema lastrado y condicionado" y que, para evitarlo, será necesario "hacer política de Estado, con 'p' mayúscula y política de a medio plazo, de Estado", y sobre todo "abandonar el inmediatismo".

Por ello, "hay que tomar altura y perspectiva" y hacer "un gran llamado a las fuerzas sensatas, no solo de los partidos, sino de toda la sociedad".

Tezanos, que ha asegurado que no piensa dimitir pese a lo erróneo de sus cálculos sobre los resultados electorales, se ha expresado así en un desayuno informativo en el que ha subrayado que el CIS "no realiza un pronóstico, sino que es una encuesta válida para los días en que se hace".

Junto al presidente del CIS, también ha analizado los resultados electorales quien fuera el sociólogo y asesor principal del PP, Pedro Arriola, quien se ha mostrado convencido de que "la sociedad no va a pasarle a la clase política ni una broma más".

Para Arriola, la posibilidad de que, una vez más no se logre formar Gobierno, no es grave hasta el punto de que se ha mostrado partidario de repetir las elecciones "cuantas veces sea necesario", una posibilidad que no se debe ver "como un drama y como que nos estamos jugando las esencias".

De hecho, ha advertido que hay que tener "cuidado" ya que "se vienen las etapas de las esencias y si se abre esa caja, no hay quién controle los vientos".

En cuanto a la posibilidad de que haya terceras elecciones, Tezanos lo tiene claro: "Hay que hacer todo lo posible para que no se produzca" una nueva repetición, y ha recordado que "salir de este bloqueo es cuestión de todos".

Una vez estabilizada la situación y para evitar el excesivo peso de los partidos minoritarios y autonómicos, Tezanos ha considerado que sería preciso ofrecer garantías de una "actualización de la democracia".

No se trata de "una gran reforma" constitucional, pero sí reformas "muy puntuales, muy pequeñas modificaciones muy bien escogidas que permitan ganar funcionalidad" al sistema, ha planteado.

Preguntado si vistos los resultados considera que debería haber dimisiones, el director del CIS ha sido claro: "Que dimita quien pierde estrepitosamente, se entiende; que dimita quien ha ganado las elecciones, no".

En su opinión, los votos que tenía Cs el pasado mes de abril en "una parte han vuelto al PP y en gran parte se han ido a Vox", lo que demuestra, según Arriola, que en política "los errores se pagan".

En cuanto a la espectacular subida de Vox, Tezanos ha considerado que se debe a que en España "hemos vivido un proceso muy claro de blanqueo de la extrema derecha" con alianzas o manifestaciones tipo la de la Plaza de Colón.

Por ello, ha considerado que "hay partidos que tiran piedras contra su propio tejado si se dedican a blanquear a los extremos".

En su opinión, en España "no hay tanto electorado de extrema derecha" y Vox se ha limitado a recoger el "voto del hastío, del enfado", un fenómeno que ya ocurrió en la Alemania de los años 30, ha advertido.

"La extrema derecha cabalga sobre las derechas civilizadas", ha sentenciado.

Finalmente, Tezanos ha vuelto a negar de forma tajante que vaya a presentar su dimisión por lo equivocado de sus predicciones ya que el CIS "no es un centro político sino científico" y tampoco se dedica a la "adivinación" y los pronósticos, sino al análisis de los datos de un momento puntual que suele estar entre los 30 y 40 días previos a la consulta electoral.