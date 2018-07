The Economist aconseja acusar a los presos catalanes de desobedecer la Constitución

La revista conservadora británica "The Economist" dedica hoy un editorial a España, en el que aconseja al Estado español "liberar a los presos catalanes" y acusarles a todos de "desobedecer la Constitución", como manera de resolver la crisis política por las aspiraciones independentistas en Cataluña.

La publicación, que hace una serie de recomendaciones en varios campos al nuevo presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aboga por esa alternativa, que conllevaría, a su juicio, la suspensión de esos políticos durante "largo tiempo", frente a los "contraproducentes" cargos de rebelión.

Respecto a la crisis catalana, la revista opina que Sánchez tiene "mejor instinto" que el anterior presidente, el conservador Mariano Rajoy, que nunca encontró "un equilibrio entre firmeza, comprensión y proporcionalidad".

Destaca que Sánchez haya iniciado conversaciones con el presidente catalán Quim Torra y, tras reconocer que permitir un referéndum de autodeterminación sería dañino para el Estado, recomienda que España "revise su sistema de descentralización" para tender al sistema federal de Alemania más que al centralismo de Francia.

"The Economist" alaba la recuperación económica en España en los últimos seis años, pero señala que persisten los bajos salarios y la desigualdad.

"España no necesita refundarse, pero necesita más reformas", afirma la publicación neoliberal, que dice que, en el terreno económico, "la primera tarea" de Sánchez es "mantener la recuperación", reduciendo la deuda neta estatal.

En lugar de revocar la reforma laboral auspiciada por su antecesor, debería "frenar el abuso de los contratos temporales", mejorar el sistema educativo y de formación e invertir más en los jóvenes que en "elevar pensiones insostenibles", arguye el editorial.

Por último, "The Economist" recomienda al presidente convocar elecciones "antes" de su objetivo de 2020, pues España "no puede permitirse otros dos años de no hacer nada".

Sugiere que los socialistas y Ciudadanos "tienen los elementos de una futura coalición reformista" y señala que hacer a España más "eficaz y atractiva" es "la mejor manera de derrotar a los separatistas".