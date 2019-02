Timmermans "nunca jamás" pactará con la extrema derecha para presidir Europa

El vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, ha asegurado este sábado que "nunca, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia", pactará con la extrema derecha tras las elecciones europeas de mayo para obtener la presidencia de la UE, a la que opta como candidato del Partido Socialista Europeo.

Timmermans ha participado en el mitin en el que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado en Zaragoza a los candidatos aragoneses socialistas para las elecciones municipales y autonómicas, y aunque se ha mostrado dispuesto a no contribuir el "victimismo de la extrema derecha", no ha evitado recalcar su compromiso de no pactar nunca con los partidos encuadrados en esa ideología.

"Nunca jamás; nunca seré cómplice de los racistas, los machistas y los homófobos", ha garantizado a "todos los votantes de la socialdemocracia" en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

Porque, ha agregado, hay hoy en España, como en el resto de Europa, quienes quieren volver al pasado, aunque el tiempo pasado "no fue mejor, sino muchísimo peor".

El candidato ha alabado a España como ejemplo de país que en pocas décadas, "gracias al poder transformador de la izquierda", ha cambiado y ha puesto en pie un sistema sanitario universal, pensiones públicas, la atención a la dependencia o las leyes del divorcio y del matrimonio homosexual.

Todo, ha añadido Timmermans, gracias al PSOE, un partido que hoy lidera Sánchez quien, "después de tantos sacrificios", ha conseguido revertir la austeridad e incrementar el Salario Mínimo Profesional, ha luchado contra la discriminación y se ha comprometido con el feminismo.

En este sentido, ha considerado que los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez marcan "un futuro mejor y más justo", porque los socialistas "tienen la obligación de seguir luchando por una sociedad y un mundo mucho mejores".

También ha hecho una encendida defensa del proyecto europeo que aspira a presidir tras el 26 de mayo, y ha lamentado que haya quienes piensen que "hay que destruir" Europa y derribar las instituciones "que costó décadas construir".

A quienes hacen "la guerra por su parte" y a quienes piensan que el aislamiento hace más fuerte a un país les ha sugerido que se acuerden de la deriva de la economía española durante la dictadura de Franco.