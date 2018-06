Tokio se muestra preocupado por la suspensión de las maniobras de Washington y Seúl

El ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera, mostró hoy su preocupación por la prevista suspensión de las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos, dado el importante papel que cree que estas juegan en la seguridad de Asia Oriental.

"Las maniobras entre Corea del Sur, Estados Unidos y el grueso de las tropas estadounidenses en territorio surcoreano juegan un papel muy importante en la seguridad de Asia Oriental. Quiero transmitir esta idea a Washington y también a Seúl", dijo hoy Onodera en declaraciones a medios locales.

El titular nipón de Defensa expresó así recelo ante el súbito anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su histórica cumbre en Singapur con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Trump y Kim protagonizaron el martes un cordial encuentro en el que Pionyang reafirmó su compromiso con la desnuclearización de la península coreana y Washington ofreció garantías de seguridad al régimen, sin que se elaboraran más allá las medidas a adoptar.

En una valoración que refleja el escepticismo mostrado por Tokio sobre el acercamiento de Washington a Pionyang, Onodera dijo hoy que Japón "no va a cambiar su postura a la hora de seguir ejerciendo presión (sobre Corea del Norte)" y que no tiene intención de modificar su "sistema de vigilancia mientras no haya acciones concretas".

"Queremos que el cambio en la política (de Corea del Norte) sea visible", insistió el ministro nipón de Defensa.

El ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, coincidió hoy con Onodera en seguir manteniendo presión sobre el régimen, pero valoró positivamente la cumbre en la que "al menos se habló de desnuclearización, comparado con la situación extremadamente tensa de antes", declaró durante una rueda de prensa.

Suga también dijo que Tokio está dispuesto a ofrecer ayuda económica "cuando Pyongyang avance en el proceso de desnuclearización y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pueda entrar a verificarlo".

El portavoz del Gobierno japonés dijo que Japón entiende que un tema como la desnuclearización del régimen "no puede cerrarse con una sola reunión" y que colaborará "estrechamente" con Estados Unidos para lograr "una paz verdadera en Asia Oriental".