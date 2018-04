Toni Cantó reitera al PP que nunca se atribuyó un título y Ciudadanos considera suficientes sus explicaciones

Así han reaccionado a las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que este martes ha exigido al diputado de Cs que dimita como presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara por, según él, haber dicho que tenía el título de pedagogo sin ser verdad, recalcando que su caso es "muchísimo más grave" que el de Cifuentes.

"Niego eso. Yo siempre he reconocido que no tenía tal título. Me he dedicado durante muchos años a dar honradamente clases de teatro a centenares de alumnos y bien orgulloso que estoy de ello", ha declarado Cantó en los pasillos del Congreso.

Cuando Toni Cantó era diputado de UPyD, en la ficha que recoge sus datos en la web del Congreso de los Diputados afirmaba que era "actor, productor y director de teatro", y a continuación añadía "pedagogo", mientras que su ficha como diputado de Ciudadanos no incluye esta información.

Ya en 2013, Cantó explicó en una entrevista que no había estudiado la carrera oficial de Magisterio de teatro y que tampoco tenía la de actor, pero que había acudido a talleres de interpretación y, posteriormente, impartido clases de esta materia "en cinco o seis escuelas distintas durante 15 años".

EL "VENTILADOR" DEL PP

El diputado de la formación naranja, que ha acusado al PP de intentar poner en marcha un "ventilador" para alejar la atención del tema del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido a Hernando que "no frivolice".

Según ha manifestado, se trata de "una trama de corrupción, una trama delictiva de la que se ha beneficiado la señora Cristina Cifuentes", que, en la carta que ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, "ha empezado por fin a confesar que forma parte de ella". En esta misiva, la presidenta autonómica renuncia al máster y pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las "condiciones flexibles" que le permitió la URJC para cursarlo.

"Parece ser que nos ha mentido a todos en sede parlamentaria y en ruedas de prensa. Ha enseñado actas falsas y firmas falsas de una universidad pública que el PP ha utilizado para colocar a sus amiguetes, a los cuales luego pedía favores a cambio", ha denunciado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso Melisa Rodríguez ha defendido a Cantó afirmando que ya "ha dado explicaciones" sobre su situación y que estas han sido "bastante extensas".

También ha incidido en que lo que intenta el PP es "tapar con un dedo ese gran sol que es la presunta trama de corrupción" en la URJC y "los presuntos delitos por los cuales la Fiscalía ha abierto una investigación", es decir, "que no se hable de lo que se tiene que hablar".