Me Too celebra fallo contra Weinstein gracias a las voces que rompieron el silencio

La líder del movimiento "Me Too", Tarana Burke, expresó este lunes su satisfacción por la sentencia contra el productor Harvey Weinstein, quien fue hallado culpable de acto sexual criminal y violación en tercer grado, y afirmó que esto no habría sido posible "sin las supervivientes" que "rompieron el silencio".

"Hoy, un jurado confirmó lo que todos sabemos: Weinstein cometió agresión sexual. Esto no hubiera sido posible sin las voces de las que rompen el silencio dentro y fuera de la sala del tribunal, las supervivientes que testificaron valientemente y los miembros del jurado que, a pesar de una estrategia de la defensa implacable y poco ética, votaron para encontrar culpable a Weinstein", dijo.

Weinstein se enfrenta ahora a un máximo de 29 años de cárcel después de que un jurado lo hallara culpable este lunes de los delitos de acto sexual criminal y violación en tercer grado y lo absolviera de otros dos más graves, de agresión sexual "depredadora", y violación en primer grado, en un juicio simbólico para el movimiento "Me Too".