Topolansky expresa inquietud ante el desacuerdo de la izquierda en España

La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, expresó a Efe su malestar con la falta de acuerdo en España entre los líderes de la izquierda, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias,y la posibilidad de que lo aproveche la derecha.

"No puedo entender cómo Sánchez e Iglesias no se pueden entender, cómo no puede haber un punto medio de unión. Cuando yo negocio, te doy para que me des. Siempre le digo esto a mis compañeros: lo excelente es enemigo de lo bueno", declaró una de las máximas figuras de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA).

En una entrevista concedida a Efe en su despacho del Palacio Legislativo, Topolansky calificó de "drama" un posible ascenso de los partidos de derechas si el socialista Sánchez, actual presidente del Gobierno español en funciones, no logra los apoyos suficientes.

"Tengo un temor del avance de la derecha porque la derecha europea está avanzando en muchos países, y no le deseo a España ese destino. Me parece tremendo", indicó.

Topolansky, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), uno de los sectores con más fuerza dentro de la coalición que gobierna Uruguay desde 2005, reconoció que las discusiones programáticas en el seno del Frente Amplio "son hasta insalubres" por su larga duración, pero insistió en la necesidad de la cesión.

"Es la diversidad lo que está expresado ahí y eso es lo que hace la riqueza y con eso es con lo que hemos podido gobernar estos 15 años", indicó en alusión al amplio abanico que incluye la coalición, que va desde la democracia cristiana o el socialismo a sectores, como el MPP, cuyo germen fue la guerrilla MLN-Tupamaros.

Pese a que Topolansky ha estado personalmente con Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), e Iglesias, líder de Unidas Podemos, confesó no tener "tanto conocimiento de los personajes" como para valorar si existían otros asuntos más allá de "estrategias" para impedir un acuerdo entre ambos.

"Mi deseo personal sería que hubiera un punto de entendimiento programático, porque debe ser así, donde pudiera haber un pacto de gobernabilidad en base a puntos claves, porque me da la impresión de que -visto a la distancia es difícil opinar- no hay cuestiones básicas de principios en juego", comentó.

De ascendencia española por su familia materna, Topolansky se declaró conocedora de los avatares de la historia más reciente del país europeo y expresó su "dolor" por la dictadura franquista (1939-1975) y la "alegría" con la que recibió la llegada de la democracia.

No obstante, refirió sus "dudas" sobre las democracias parlamentarias.

"Muchos años fui partidaria porque pensaba que le daba más participación a los partidos pequeños, pero después de lo que he visto en el mundo, lo que ha pasado en Israel, en Bélgica, en Alemania y ahora en España, la dificultad de formar Gobierno, tengo mis dudas", comentó.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, fracasó el 25 de julio en su segundo intento para ser investido como jefe del Ejecutivo, por lo que en septiembre afrontará una nueva sesión, que, de terminar igual, resultaría en la convocatoria de unas nuevas elecciones.