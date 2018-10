Torra a la CUP: "He venido a hacer la república. El día que no pueda hacer esto me iré"

En su intervención ante el Parlament para replicar a la oposición, ha expresado la dificultad que para él supone que los anticapitalistas tengan esta actitud hacia la Generalitat: "Cuando te impugnan de pies a cabeza todo lo que has dicho, se hace difícil contestar".

Ante la demanda de los 'cupaires' de que desobedezca la legalidad para concretar la independencia, ha defendido que en los meses que lleva de presidente está "avanzando por el camino" en que cree que debe avanzar, aunque no ha precisado si para él está dentro o fuera de la ley.

Torra ha pedido que los 34 diputados de JxCat, los 32 de ERC y los 4 de la CUP vuelvan a ser una mayoría sólida en el Parlament, advirtiendo: "Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, no lo conseguiremos. O la hacemos todos juntos o no lo lograremos".

El presidente ha defendido que, cuando el independentismo ha sumado, ha permitido grandes avances: "Necesitamos el momento eléctrico que fue el primero de octubre".

PROCESO Y ECONOMÍA

Torra ha defendido que el proceso soberanista no ha afectado a la economía catalana ni durante su mandato ni el de su antecesor, Carles Puigdemont, y ha repasado varios datos y sectores económicos.

Ha asegurado que Cataluña lleva 19 meses de crecimiento internanual; que es la región del sur de Europa "más atractiva" donde invertir según el 'Financial Times'; 63 meses de reducción del paro interanual; y que, pese a que el número de turistas se ha ralentizado, el gasto que hacen no.

Así, ha concluido que el independentismo no ha afectado perjudicado al rumbo de la economía catalana y que es "la política alarmista y el catastrofismo" de partidos como Cs lo sí que podría poner en riesgo la llegada de nuevas inversiones.

SIN APOYO DE ESTADOS

En respuesta a la intervención de Inés Arrimadas (Cs), ha admitido que el proceso soberanista no tiene el apoyo internacional de "los clubes de Estados" como la UE, pero ha asegurado que esto no significa que no tenga respaldo en el extranjero.

Ha asegurado que en regiones como Flandes y el sur de Francia hay dirigentes que han mostrado su simpatía por el proceso y su rechazo a que haya presos, y ha recordado que Puigdemont ha sido invitado por universidades y otras entidades europeas para pronunciar conferencias y participar en otros actos.