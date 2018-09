Torra se abre a ir al Congreso pero pide "más detalles" a Pastor sobre su oferta

"Nuestra reacción no es un 'no'. No nos cerramos, pero queremos saber más detalles. ¿Qué es lo se quiere hacer? Estamos abiertos perfectamente a escuchar todo aquello que sea debate y diálogo", ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

El Govern reacciona así a la propuesta lanzada por Pastor, que este martes ha invitado al presidente catalán a ir al Congreso "a dialogar con el resto de fuerzas políticas sobre el sistema constitucional", una idea que la Generalitat ve poco concreta, y por eso pide más información.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)