Torra acusa a Cs de estar con el conflicto y Arrimadas le responde que "es muy bueno agitando a los CDR"

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Arrimadas ha culpado a Torra de ocuparse solo del proceso soberanista mientras hay una nueva convocatoria de huelga del sector sanitario, han aumentado los robos en domicilios particulares y persiste el conflicto del sector del taxi, entre otras cuestiones.

"El Govern no está a la altura. Debe hacerse una regulación nacional, estas cosas le quedan muy grandes. ¿Alguien se imagina a Torra liderando este y otros debates, como de seguridad y educación?", ha preguntado Arrimadas, que ha enseñado un cartel en el que se podía leer 'La República no existe'.

Para el presidente de la Generalitat, Cs son "los que nunca están al lado de las soluciones, siempre al lado de los problemas", y por tanto se oponen al diálogo.

"¿Vendrán o no a la reunión del 1 de febrero? No, no vendrán. Nunca a favor del diálogo, siempre al lado del conflicto", ha lamentado Torra, que ha agradecido el trabajo del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para encontrar una solución al conflicto del taxi y los VTC.

Sin embargo, Arrimadas ha asegurado que al Govern se le acumulan los problemas: "Es muy bueno agitando a los CDR, pero esto no tiene que ver con ser presidente. No es lo suyo y está deseando quitarse de en medio para poner a Carles Puigdemont".