Torra acusa a ERC de no facilitar la unidad y ve sin recorrido la legislatura

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado este miércoles a ERC de no facilitar la "unidad de acción" entre las fuerzas independentistas y se ha reafirmado en que, como ya dijo en enero, esta legislatura ya no tiene "recorrido político", aunque no cree que sea el momento de convocar elecciones.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Torra ha afirmado que "la gente no entenderá la votación de hoy en el Congreso", en la que tanto ERC como Ciudadanos facilitarán la aprobación de la sexta prórroga del estado de alarma.

Torra ha destacado que hace unas semanas agradeció a ERC que, como JxCat, votara en contra de seguir prorrogando el estado de alarma, pero el acuerdo que los republicanos anunciaron el sábado con el Gobierno de Pedro Sánchez no le ha gustado nada. "Pienso que no es la vía", ha dicho.

"Todo aquello que nos separa de la unidad de acción entre las fuerzas independentistas me parece que no es la vía", ha añadido Torra, que ha denunciado el "paternalismo colonial" de los "políticos madrileños" al retirar competencias a las comunidades autónomas en la gestión de la crisis del coronavirus.

Tampoco se ha mostrado de acuerdo con las voces republicanas que lo urgen a despejar el calendario electoral en Cataluña.

"La gente a mí no me está pidiendo que convoque elecciones, sino que resuelva los problemas y ponga el país por delante de los intereses partidistas", ha recalcado.

Los catalanes, ha asegurado, irán a las urnas cuando esté "encarrilada la salida a esta crisis", pero él no es partidario de anticipar ya las elecciones porque eso puede "distraer del objetivo principal", que es superar la crisis.

Torra, convencido de que la decisión del Tribunal Supremo sobre su inhabilitación va "para largo", no tiene prisa para convocar elecciones, pese a que, según ha reiterado, esta legislatura ya "no tiene recorrido político", puesto que los dos socios del Govern, JxCat y ERC, tienen "estrategias diferentes".