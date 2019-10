Torra exige al Gobierno una declaración que reconozca el "crimen de Estado" contra Companys

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este martes al Gobierno que haga "una declaración de Estado que reconozca el crimen de Estado que cometió" contra el expresidente de la Generalitat Lluís Companys, en el 79 aniversario de su fusilamiento.

"Hoy quiero exigir una vez más al Gobierno que haga justicia con los crímenes del franquismo", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras la ofrenda floral a la tumba de Companys, acompañado con el resto de miembros del Ejecutivo catalán.

De Companys, ha recordado sus luchas, sus combates, su victorias y sus compromisos, y ha tenido un recuerdo también para los "inmolados por las libertades de Cataluña: todos aquellos que fueron fusilados por la causa de la libertad".

Ha tenido un recuerdo para las últimas cartas que escribió Companys antes de ser fusilado, concretamente la que le escribió a su mujer en la que decía "no admitas duelos, ni llores; levanta la cabeza".

"Me parece que es un mensaje que trasciende este momento y que hoy más que nunca volveremos a sentir con toda la fuerza que Companys quería trasladar a su mujer", ha dicho en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a entre nueve y 13 años a los impulsores del 1-O que se hizo pública el lunes.

Ha asegurado que Cataluña vive un momento difícil en un Estado que "utiliza la represión como diálogo, que sentenció a 12 personas por haber ejercido su compromiso político con un mandato democrático".

Ha reiterado que el juicio ha sido político: "Con una sentencia que ha sido de venganza y con el objetivo claro de criminalizar al independentismo, y de que el pueblo de Cataluña abandone la lucha democrática".

Para Torra, la sentencia busca que no se pueda hablar del derecho a la autodeterminación: "Ya no podemos hablar del derecho a la autodeterminación", ha dicho, y ha repetido que celebrar un referéndum no es un delito, porque no está recogido en el Código Penal, mientras el derecho a la autodeterminación sí está recogido en tratados internacionales firmados por España.