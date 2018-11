Torra exige la dimisión de Lesmes y pide a Fiscalía que rectifique las acusaciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por el "desprestigio" de la justicia española que, a su juicio, se ha visualizado tanto con la polémica de las hipotecas como con los encausados soberanistas.

En una intervención ante el pleno del Parlament, ha pedido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que rectifiquen la petición de penas a los líderes soberanistas procesados que formularon la semana pasada: "Están a tiempo de rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos saben hacerlo".

Torra se ha mostrado muy crítico con la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, pero ha concluido que, si en este caso ha rectificado su posición inicial, también debería poder hacerlo en el caso de los líderes soberanistas procesados.

Ha avanzado que el independentismo se plantea el juicio a los independentistas como una oportunidad para criticar la posición del Estado y ha concluido: "Yo estoy aquí hoy para acusar al Estado español. ¿Quién puede callar ante una aberración tan grande?".

También ha considerado que el fallo de este martes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi (EH Bildu) es otro ejemplo de la situación judicial en España: "La injusticia española de hoy será la condena de la justicia europea mañana".

NO A "TRAFICAR"

Torra ha confirmado desde la Cámara catalana que retiran cualquier apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía: "No aprobaremos los Presupuestos de Pedro Sánchez. No han puesto ninguna solución encima de la mesa ni han tomado ninguna decisión".

El presidente catalán ha afirmado que los grupos independentistas en el Congreso, el PDeCAT y ERC, ni tan siquiera se prestarán a negociar las cuentas porque ha afirmado que nunca "traficarán con la democracia ni con la dignidad".

"¿Cómo pueden imaginar que aprobaremos un presupuesto mientras dure la represión? Los dos grupos no entrarán ni a negociar el presupuesto del Gobierno mientras no hay una voluntad clara de resolver" el conflicto en Catalunya por vías políticas y no judiciales.

NO ACEPTAR LAS SENTENCIAS

El presidente catalán ha insistido en que no aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución de los encausados soberanistas y el regreso sin represalias de los líderes que están en el extranjero y ha avisado: "Lo cumpliremos hasta las últimas consecuencias".

Torra no ha explicado en qué se concretará su determinación de no aceptar la sentencia, pero sí ha previsto que haya una inmensa indignación que ha pedido transformar en "energía positiva" con el espíritu del referéndum del 1 de octubre de 2017.

APELA AL RESTO DE PARTIDOS

Ha apelado al resto de partidos de la Cámara, sean independentistas o no, a defender la libertad de los presos soberanistas y ha recordado que algunos de ellos son diputados o exdiputados con los tejieron relaciones personales en el pasado.

"Ustedes han hablado con ellos. Los han tratado, han bromeado. Saben quiénes son, saben quiénes son sus familias. Se han dado la mano, se han abrazado a ellos", ha continuado a Torra, que confía en hacer un frente común en defensa de la absolución.

Ha asegurado que algunos de sus rivales políticos en el Parlament, en privado, aseguran que se sienten incómodos y rechazan la situación de los presos, y les ha exigido abandonar el silencio y "alzar la voz de una vez".

"La defensa de los derechos, las libertades y la justicia toma valor real cuando se hacer a favor de sus adversarios. Les pido que dejen los equilibrios, los eufemismos y las medias palabras", ha zanjado el presidente.