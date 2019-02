Torra pidió a Pedro Sánchez una mediación internacional en el documento de 21 puntos que le entregó en Barcelona

El presidente de la Generalitat ha venido pidiendo de manera recurrente una mediación internacional entre la Generalitat y el Gobierno, lo ha hecho en varias ocasiones, una de ellas, en el documento de 21 puntos que entregó a Pedro Sánchez cuando se vieron en Barcelona con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana el pasado 20 de diciembre.

Torra lo desvelaba cinco días más tarde, tras la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Maciá en el cementerio de Montjuic. Allí explicó que en su reunión con el jefe del Ejecutivo le había entregado una "propuesta de acuerdo democrático" con 21 puntos.

Explicó tres de ellos, los referidos a la "desfranquización de España", la "regeneración democrática y la ética política" y un tercero, el "ejercicio del derecho a la autodeterminación, con una propuesta de una comisión internacional que mediara entre los gobiernos de Cataluña y de España". Tras desvelar estas peticiones, Torra dijo que esperaba una respuesta por parte del Gobierno de España.

Pero antes de incluir la petición de una mediación internacional en la lista de 21 demandas al presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo catalán ya había reclamado esta mediación a Pedro Sánchez en una misiva remitida con fecha de 26 de septiembre.

Una carta que también envió en inglés a los presidentes y jefes de Gobierno de la UE, a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping. También la remitió a los presidentes y jefes de gobierno de Andorra, Suiza, Noruega, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia, Ucrania, Moldavia, Islandia, Bielorrusia y el Vaticano, así como al ministro presidente de Flandes, Geert Bourgeois, y a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.

En ella pedía a Sánchez que "formalmente" autorizara a su Gobierno a "entrar en un diálogo mediado lo antes posible" para llegar a un referéndum vinculante y justo.

Además, explicaba al jefe del Ejecutivo que remitía la carta "a los líderes mundiales y de la UE" para garantizar que el proceso de diálogo que pide sea lo más transparente posible.

RECLAMÓ LA MEDIACIÓN DESDE SUIZA

Posteriormente, el pasado 17 de octubre, Torra realizó esta misma petición de mediación internacional desde Ginebra, donde acudió a la conferencia 'An International Mediation for Catalonia'. "No estoy aquí para poner presión a la federación suiza, sino para explicar por qué una mediación internacional sería tan necesaria", expuso en aquel momento Torra.

Expuso también el papel que debería tener este mediador: buscar activamente una solución política al conflicto y, si eventualmente se acuerda esta solución, velar para que ésta "se cumpla".

Añadió que buscaba hacer "presión política pública para hacer posible esta mediación", y que el rechazo hasta ese momento del Gobierno central a que haya una mediación no puede ser excusa para que los actores internacionales no quieran tener un papel constructivo.

"Sin mediación la cuestión catalana empeorará y seguirá centrando toda la atención política en España. Si Cataluña centra todo el debate no hay espacio para debatir otra muchas cuestiones, como la educación y la tasa de abandono escolar", alegó y justificó su idea de que Europa sería la primera interesada en que Cataluña no centre todo el foco político de España, argumentando que: la UE necesita que España se centre en "estar preparada para la próxima recesión".