Torra lamenta que Sánchez no le avisara de la Conferencia: "Ya no me considera presidente autonómico"

El presidente en funciones del Gobierno ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press: "Iniciar la legislatura del diálogo y reducir la tensión territorial. Con ese objetivo convocaré una Conferencia anual de presidentes de CC.AA. en el Senado y reuniones bilaterales con todos. Por eso urge un Gobierno. Así se lo estoy comunicando hoy a los presidentes autonómicos".

"Primera noticia. En la conversación que hemos tenido, el presidente Sánchez no me ha comunicado nada de esto que han explicado minutos después. A lo mejor es porque ya no me considera un presidente autonómico. Todo en orden", ha replicado Torra en la misma red social.