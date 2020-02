Page teme que Torra use la reunión con Sánchez para "interrumpir" el debate abierto entre Gobierno, PSOE y ERC

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de protagonizar un desayuno informativo en Guadalajara organizado por el periódico Nueva Alcarria.

"Las expectativas por parte del Gobierno pueden ser buenas, pero Torra está en trampa de salida, por tanto me temo que realmente, y ojalá no sea así", que el presidente de la Generalitat "pretende intervenir e interrumpir el debate abierto entre el Gobierno, el PSOE y ERC". "Esa sería su intención y sería grave para Cataluña y para el conjunto de España".

El presidente castellanomanchego ha señalado que "hablar nunca tiene que ser un problema" y piensa que Sánchez "tiene muy claro el límite constitucional" ya que "lo ha dicho por activa y por pasiva".

"Eliminar de la retórica independentista el concepto de agravio formal, de que no se les quiere ni abrir la puerta ni coger el teléfono y demostrar que hay voluntad de hablar, de llevar a la normalidad institucional el diálogo entre administraciones, eso me parece ya un avance", ha sentenciado.

POR HABLAR QUE NO QUEDE, EVITA EL AGRAVIO FORMAL

En todo caso, ha insistido en que el hecho de hablar no le parece en sí ningún conflicto si se tienen claros unos límites. "Por hablar que no quede, e incluido entre todos", ha aseverado a la par que ha apuntado que "es mejor no darle cuartos al pregonero que lo único que quiere es el agravio formal para de esa manera camuflar sus intereses egoístas".

Para el líder socialista castellanomanchego, está también claro que si mañana, hipotéticamente Cataluña fuera un Estado independiente en la Unión Europea, la contribución neta que tendría que hacer a las arcas europeas sería "muy superior a lo que presuntamente dice que les toca en la cuota de la solidaridad".

En este aspecto, el presidente ha asegurado que él nunca ha defendido la renta gratis ni barra libre pero que tenía la curiosidad de ver cómo se plantean algunos pagos como el de la dependencia.