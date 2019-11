Torra a Sánchez: "Es la hora, más que nunca, del 'sit and talk and democracy"

En un acto para conmemorar los cinco años de la consulta popular del 9N, ha defendido que todo el mundo debe leer y entender el resultado del independentismo: "Es la hora de que el presidente Sánchez, o el que aspire a ser presidente, se siente a hablar. Es la hora de no esconderse y hablar de soluciones reales sobre un conflicto político que no merece el menosprecio, y aún menos una no respuesta o una respuesta autoritaria".

Según Torra, la ciudadanía sigue movilizada en defensa del derecho a la autodeterminación y la independencia, como ya pasó con sentencia del Tribunal Supremo contra los presos independentistas, "y sigue movilizada hoy porque exige una respuesta a las instituciones de aquí y allá".

