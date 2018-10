Torra da a Sánchez un mes para plantear un referéndum o le retirará el apoyo

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para "un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente", el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".

Durante su intervención ante el pleno en el inicio del debate de política general en el Parlament, Torra ha dicho que "la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado", por lo que hoy enviará al jefe del Ejecutivo central una carta pidiéndole una reunión "lo antes posible" para "negociar".

En este sentido, ha retado al presidente español a tomar "compromisos concretos y valientes" y a dejar las "amenazas y las vaguedades", y ha subrayado que si no ofrece "antes de noviembre" una propuesta sobre "cómo quiere facilitar el ejercicio de autodeterminación", el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso de los Diputados".

"Ofrecemos negociación al Estado, y a la comunidad internacional directamente una mediación, por si la propuesta de un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente abre la vía de solución a la gravísima crisis actual", ha afirmado.

Pero, al mismo tiempo, ha recalcado que no quiere "volver a escuchar a Sánchez hablar de diálogo si no se ejerce y tampoco si no se concreta con claridad".

El presidente catalán ha lamentado que Sánchez le haya acusado de "poner en riesgo la normalización política animando a los radicales a asediar a las instituciones democráticas": "Quiero recordarle -ha respondido Torra- que quien pone en riesgo la normalización política es su Gobierno manteniendo presos políticos y exiliados e impidiendo el derecho de autodeterminación de Cataluña. Pues basta".

Para el mandatario catalán, el gobierno de Cataluña ha sido "muy paciente con el tripartito del 155" y "más paciente de lo que exigía la ciudadanía que hace un año defendió la democracia".

De hecho, ha considerado que el Estado y su "deriva autoritaria y represiva" son los "máximos responsables de la tensión en las calles", por lo que ha opinado que "a todos nos interesa resolver un conflicto político que no se debería haber producido nunca en estos términos de cárcel y exilio, persecución judicial y violencia policial".

"Quien se piense que todo esto nos hará retroceder es que no conoce la determinación y la fuerza que nos hace saber que siempre estaremos al lado de la democracia, la libertad y la paz", ha dicho.

Por otro lado, Torra ha instado al presidente del Gobierno a retirar las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional sobre leyes sociales catalanas -la gran mayoría interpuestas por el anterior Ejecutivo del PP- y ha avisado de que, si no lo hace, comenzará el proceso para volver a aprobar esa normativas en el Parlament.

Ha recalcado a Sánchez que "la solución no es un nuevo Estatut" y ha recordado así la experiencia de la anterior reforma estatutaria y el "apoyaré" que pronunció en su momento en Cataluña el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, ha subrayado que no renunciará "nunca al mandato del 1-O": "El derecho a la autodeterminación no me pertenece a mí, sino al pueblo y es un derecho inalienable que tiene".