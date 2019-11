Torra a Sánchez: "Es la hora, más que nunca, del "sentarse a hablar y democracia"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha dirigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para dejarle claro que "es la hora, más que nunca, del "sentarse a hablar y democracia" tras la victoria del independentismo en Cataluña en las elecciones generales.

En un acto para conmemorar los cinco años de la consulta popular del 9N con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Quico Homs, Joana Ortega e Irene Rigau en el Palau de la Generealitat, ha defendido que todo el mundo debe leer y entender el resultado del independentismo.

"Es la hora de que el presidente Sánchez, o el que aspire a ser presidente, se siente a hablar. Es la hora de no esconderse y hablar de soluciones reales sobre un conflicto político que no merece el menosprecio, y menos aún una no respuesta o una respuesta autoritaria", ha sostenido.

Según Torra, la ciudadanía sigue movilizada en defensa del derecho a la autodeterminación y la independencia, como ya pasó con la sentencia del Tribunal Supremo contra los presos independentistas, "y sigue movilizada hoy porque exige una respuesta a las instituciones de aquí y allá".

En su opinión, hay que dar una respuesta a los catalanes que, "en ningún caso puede ser represiva", pero ha recalcado que la sociedad catalana seguirá avanzando por el camino de la autodeterminación hasta conseguir la libertad de Cataluña.

Así, ha elogiado la responsabilidad que asumió Mas para celebrar la consulta del 9N con el objetivo de que los ciudadanos pudieran expresarse "con libertad y decidir su futuro político, algo por lo que el Estado castigó y empezó a enseñar el único camino que ha seguido, el de la represión y el no sistemático a cualquier propuesta de Cataluña".

En el mismo sentido se ha pronunciado Mas, que ha reivindicado el 9N como la primera vez en que los catalanes pudieron votar a favor o en contra de la independencia de Cataluña, y la primera vez también en la que el Estado reaccionó "en forma de represión, condenas y persecución económica".

El expresidente también ha coincidido con Torra en que, tras el resultado del independentismo en las generales, es necesario "sentarse, hablar y pedir al Estado que ponga sobre la mesa su propuesta en positivo para Cataluña" para que pueda confrontarse con los que quieren la independencia, y considera que debe ser la sociedad catalana la que elija entre ambas.

Para Mas, es la única amanera de resolver este conflicto "democrático y pacífico que se arrastra desde 2012", y cree que las generales evidencian que los dos millones de votos independentistas son una realidad tozuda que se repite cada vez que hay elecciones.

"TODO ES POSIBLE, PERO NADA SERÁ FÁCIL"

"Todo es posible, pero nada será fácil", ha reiterado el expresidente de la Generalitat, que ha erigido la consulta del 9N como la que dio el primero paso de un camino que, a su juicio, será complicado.

Sin embargo, ha recordado que el 9N no hubiera sido posible sin el esfuerzo complementario de instituciones públicas y ciudadanía, como pasó también con el 1-O.