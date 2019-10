Torra llama a Sánchez para urgirle al diálogo y deplora que no le responda

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha urgido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, a abrir un "diálogo sin condiciones" para resolver el conflicto catalán y lo ha acusado de no responder a ninguna de sus "cuatro" llamadas telefónicas, algo que "internacionalmente" no entiende "nadie".

"He vuelto a llamar a Sánchez y ha vuelto a no contestar. Creo que tras este cuarto día la irresponsabilidad es creciente e internacionalmente (...) nadie puede entender que en estos momentos el presidente Sánchez no haya contestado (...). Los problemas políticos se resuelven con democracia y diálogo", ha apuntado en rueda de prensa, tras la reunión del gobierno catalán.