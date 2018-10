Torra, Torrent y Colau presiden un minuto de silencio frente al CAP Guinardó de Barcelona por el 1-O

El presidente de la Generalitat, Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han presidido este lunes un minuto de silencio frente al Centre d'Atenció Primaria (CAP) Guinardó de Barcelona en el acto sobre el 1-O bajo el lema 'Per la convivència, la democràcia i la llibertat: No a la repressió' ('Por la convivencia, la democracia y la libertad: No a la represión').

El acto ha querido homenajear a los vecinos que acudieron a votar al CAP Guinardó en el referéndum del 1-O y que fueron víctimas de las cargas policiales para evitar que la jornada electoral se celebrara, por lo que se han expuesto fotografías de las cargas y se han escrito mensajes de apoyo a los políticos presos en la fachada del CAP.

Han participado en el acto entidades como Lafede, Fundipau, En Peu de Pau; los sindicatos UGT y CC.OO.; las soberanistas ANC y Òmnium Cultural; las municipalistas Associació Catalana de Municipis (ACM) y Associació de Municipis per la Independència, y la vecinal Confederació de Veïns de Catalunya (Confavc), entre otras.

Han acudido al acto unos 200 ciudadanos, que han coreado consignas como 'Més contundència' --'Más contundencia', a los políticos--; '1 d'octubre, ni oblit ni perdó' --'1 de octubre, ni olvido ni perdón'--, 'Ni un pas enrere' --'Ni un paso atrás'-- y 'Llibertat presos polítics' --'Libertad presos políticos', en catalán--.

Al acto también han asistido el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés; el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall; la diputada de ERC, Marta Vilalta; el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández; el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens; el líder del PDeCAT en Barcelona y exalcalde de la ciudad, Xavier Trias; el líder de ERC en el Ayuntamiento, Alfred Bosch.

También han acudido el concejal de Presidencia, Eloi Badia; la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin; los concejales de ERC, Jordi Coronas y Montse Benedí; la concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant; el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri; el vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes; el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, y el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco.