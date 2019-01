Torra pide la absolución de los presos del procés y afirma: "No estáis solos"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonizado este miércoles un acto de apoyo a los presos soberanistas ante la "vergüenza" que en su opinión representa el juicio del 1-O, ha exigido su "absolución" y ha proclamado: "No estáis solos".

Torra y sus consellers han recibido a las familias de los procesados por el 1-O en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, después de que el Tribunal Supremo haya comunicado a las defensas de los nueve líderes independentistas presos que este viernes se iniciará su traslado a Madrid para el juicio, que arrancará en las próximas semanas.

En un acto sobrio y breve, de apenas diez minutos, y precedido por la intervención de Meritxell Lluís, presidenta de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles y pareja del exconseller Josep Rull, Torra ha hecho un llamamiento a "no desfallecer nunca" ni a dejarse "intimidar" por el Estado y ha exigido la "absolución" de los encausados, porque "no han cometido ningún delito".

"Se van como prisioneros del Estado español, con la consciencia limpia y tranquila por haber hecho aquello que debían hacer y que les habíamos pedido hacer. Exigimos su absolución y que vuelvan libres a su casa. Ni ellos ni nosotros nos dejaremos intimidar por la injusticia, la venganza ni el odio", ha asegurado.

A pocas horas de la salida de los presos hacia Madrid, el presidente catalán ha trasladado el "apoyo incuestionable" y "absoluto" del Govern a esos dirigentes y a "las familias de los presos, los exiliados y de todos los encausados".

Según Torra, el Supremo juzgará a personas que "defendieron que hacía falta poner el futuro del país en manos de los ciudadanos" y que cumplieron un "mandato electoral y democrático".

"Y esta es la vergüenza que el Reino de España deberá encarar durante muchos años", ha agregado el mandatario catalán, que ha cargado con dureza contra la "pena preventiva absolutamente abusiva" a la que han sido sometidos los dirigentes encarcelados: "Se les ha quitado una libertad, un tiempo, unos años y unas vivencias que ya nadie les podrá devolver. De eso también tendremos buena memoria".

Torra se ha mostrado convencido de que el derecho internacional y los tribunales de derechos humanos y de justicia europeos "acabarán dando la razón" al independentismo, porque "la defensa de la democracia y la convocatoria y celebración de un referéndum no pueden ser nunca delito en la Europa del siglo XXI".

Además, ha advertido de que los presos acudirán al juicio "no a defenderse de nada, porque no han cometido ningún delito, sino a explicar la verdad"; y para "poner un espejo inmenso ante los poderes del Estado y que se convierta en el más grande altavoz de reivindicación de justicia, democracia, derechos y libertades".

Un "sacrificio inmenso y generoso" de esos dirigentes, ha opinado Torra, que debe ser correspondido por "firmeza y serenidad" por la ciudadanía: "Estemos a la altura del momento histórico. Sepamos darles todo el apoyo que necesitan porque, al fin y al cabo, nos juzgan a todos, a todo un pueblo y su derecho de autodeterminación".

Y ha concluido haciendo un llamamiento: "No desfalleceremos nunca. Persistiremos. Y lo conseguiremos. Empezamos juntos y libres y acabaremos juntos y libres. No estáis solas. No estáis solos. Siempre estaremos a vuestro lado. Y sí, abracémonos todos, pues, en un sólo clamor. Un clamor de libertad y justicia".

Meritxell Lluís, presidenta de la entidad que aúna a las familias de los dirigentes presos o en el extranjero, ha expresado su agradecimiento por las muestras de apoyo y ha pedido acompañarles con "un solo clamor de libertad y justicia" y con "la serenidad y firmeza de saberse inocentes y la voluntad de no renunciar a nada".

"En estos meses los presos se han estado preparando el juicio a conciencia, sabiendo que no han cometido ningún delito de rebelión, sedición y malversación. Lo afrontan con plena consciencia y responsabilidad, con fortaleza y serenidad, y ven el juicio como una gran oportunidad para denunciar las arbitrariedades judiciales y la vulneración de derechos y libertades fundamentales", ha esgrimido.