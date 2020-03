Torra alerta de que el pico de contagios en Cataluña puede llegar a finales de abril

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alertado este miércoles de que el pico de contagios de coronavirus puede llegar a finales de abril, lo que supondría que habría que esperar a junio para ver una curva de contagios y unas "posiciones de estabilización a la baja".

Lo ha dicho en la comparecencia por videoconferencia ante los presidentes de los grupos del Parlament para informar sobre la evolución del coronavirus en Cataluña y las medidas que está adoptando el Govern, en la que ha explicado que algunas de las proyecciones que hacen los expertos y con las que trabaja el Govern es que el pico de contagio se alcance a finales de abril: "Habríamos entrado en una situación parecida a la que ha vivido Italia".

Torra ha defendido que para evitar este escenario, que ha insistido en que no tiene por qué ser lo que ocurra, pero que es su deber explicar esta posibilidad a la ciudadanía, hay que concentrar esfuerzos ahora para recortar y aplanar la curva de contagios, y ha vuelto a pedir el confinamiento total: "No hay otro remedio para detener el ritmo de contagios".

Este mismo miércoles, Vilaweb ha publicado que un informe del comité de seguimiento de la crisis del coronavirus para la Consejería de Salud de la Generalitat prevé que el pico de contagios en Cataluña llegará entre el 24 y el 28 de abril, y que eso implicaría que el confinamiento se alargara hasta junio.

Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que la administración tiene la obligación de estudiar todos los escenarios posibles y que éste es el escenario de peor previsión que recoge el informe interno, aunque hoy por hoy no se puede saber si el confinamiento se alargará o será más corto.

El jefe del Ejecutivo catalán ha repasado las cifras del coronavirus en Cataluña y ha advertido: "Las cifras son muy preocupantes. El ritmo de contagio es muy alto y las afectaciones son graves", y ha apuntado que ahora la prioridad es reducir el ritmo de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario.

Ha avisado de que, según algunas de las proyecciones que el Govern baraja, "los escenarios de futuro exigirán mucha responsabilidad, compromiso, civismo y autocontención a la ciudadanía en su actitud solidaria", y ha reiterado la importancia de que haya la mínima actividad para frenar la propagación de la pandemia.

"Si no actuamos con contundencia ahora, es posible que el pico de los contagios se alargue algunas semanas", y ha asegurado que el Govern trabaja con toda la determinación para evitar que ocurra este escenario, aunque ha dicho que su voluntad es transmitir a la ciudadanía con sinceridad cuál es la situación actual.

"SALDREMOS ADELANTE"

Además, Torra ha afirmado que tanto la ciudadanía como las instituciones deben prepararse para cualquier escenario futuro: "Nos tenemos que preparar para vivir situaciones que ahora mismo se nos hace difícil concebir. Es una situación que no quiere nadie, que no deseamos. Pero que no podemos negar y nos obliga a tomar decisiones contundentes".

"En este sentido, me dirijo a todos ustedes y a toda la ciudadanía con la sinceridad que exige el momento crítico que vive el país. Con toda la verdad y serenidad que el hoy, el ahora y este momento obliga. Porque ni las peores perspectivas no pueden paralizarnos. Saldremos adelante, costará muchos esfuerzos, viviremos días con lágrimas en los ojos, pero saldremos adelante", ha concluido.