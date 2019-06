Torra anuncia que hoy pedirá a Sánchez una reunión "urgente" para habla del alegato de la fiscalía en el juicio

"Nos acaba de decir el Fiscal que somos una organización criminal, nos están pidiendo penas de más de 70 años, tenemos gente en el exilio, la represión no para. Esto es lo que se debe resolver. Quiero pedirle a Sánchez una reunión urgente para hablar de esto, para hablar de esta situación", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Torra ha insistido en que el Gobierno de Sánchez está "incumpliendo" el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que pidió la libertad de los presos soberanistas, por lo que cree que deben abordar este tema inmediatamente.

Ha recordado que la semana pasada envió una carta a Sánchez pidiéndole que cumpliera este dictamen y ha lamentado que esta petición no se haya reflejado en el escrito de conclusiones de la Abogacía del Estado, que mantiene la acusación de sedición: "La Abogacía del Estado, que depende del PSOE, hizo un escrito de acusaciones que no podemos aceptar de ninguna de las maneras. Dijo lo mismo que Vox".

El jefe del ejecutivo catalán ha afirmado que es necesario que Generalitat y Gobierno vuelvan a dialogar y planteen qué propuestas tiene cada uno para solucionar la situación en Catalunya, ya que dice que Sánchez todavía no lo ha explicado, y considera que es "de mínimos" que haya una figura de relator para dar cuenta de estas conversaciones.

"Que podamos hablar del derecho a la autodeterminación, que el Gobierno español diga qué quiera para Cataluña y que haya una figura. Me parecen temas de mínimos", ha añadido.

Preguntado por si JxCat y ERC deben facilitar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, Torra ha señalado que "por coherencia" deben plantear las mismas condiciones que pusieron en la votación de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que avisa de que volverán a votar en contra si el Gobierno no las cumple.

UNIDAD INDEPENDENTISTA

El presidente del Govern ha explicado que está iniciando una ronda de contactos con partidos y entidades independentistas, que comenzó el martes con ANC y Òmnium, para abordar qué respuesta deben dar si la sentencia del juicio del proceso independentista condena a los presos, y ha sostenido que su intención es escuchar todas las propuestas y a partir de ahí "bajarlo a fórmulas más concretas".

Así, ha rechazado valorar las propuestas que surjan hasta que no acabe esta ronda, como la de recuperar la vía unilateral como plantea la ANC: "No diré ni que sí ni que no. Enriquezcamos el debate, es la hora de hablar claro, de decirnos todos juntos cómo afrontamos este momento crucial de la historia del país".

También ha reiterado que si las sentencias son condenatorias supondrán un punto de inflexión y será necesario "responder colectivamente en lo que puede ser un ataque directo contra la democracia", y que esta respuesta se basará en principios democráticos y en el derecho a la autodeterminación.

Torra ha asegurado que el independentismo tiene una mayoría social en Catalunya, como cree que demuestran los resultados de las elecciones europeas, donde la suma de JxCat y ERC alcanzó el 49,7% de los votos: "Si lo consideráramos un referéndum habríamos alcanzado el 50%".

ELECCIONES

Después de cumplir un año al frente del Govern, ha destacado que desde el inicio el objetivo de la legislatura ha sido que acabe "con un proyecto de Constitución catalana".

Además, al ser preguntado por si será él el que decidirá si se convocan elecciones anticipadas tras la sentencia del juicio del Supremo, ha contestado que "esta decisión le corresponde exclusivamente al presidente de la Generalitat".