Torra pide ayudas para los padres que trabajen y no puedan cuidar a sus hijos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha una ayuda económica para los padres que no podrán dejar a sus hijos en la escuela y deberán regresar a sus puestos de trabajo.

Así lo ha afirmado en una entrevista con el diario Ara, en la que ha alertado de que hay "miles de familias preocupadísimas porque no estamos en condiciones de abrir las escuelas".

Por ello, sugiere recuperar una medida que "propuso la ministra de Trabajo y que después desapareció: el subsidio económico para los padres que se encontrarán con la imposibilidad de dejar a sus hijos en la escuela para ir a trabajar".

Torra, que señala que todavía tiene pendiente la entrevista con Sánchez que pidió la semana pasada, afirma que la cogobernanza de la que habla el presidente español "no la ha visto por ninguna parte".

El presidente de la Generalitat considera que Sánchez "no cree" en el Estado de la autonomías y parece "preferir" a Ciudadanos antes que "otras concepciones de Estado".

No obstante, le parece "razonable" la decisión del Gobierno de no aceptar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de desescalada si así lo aconsejaban los "criterios sanitarios".

"Por lo que parece, la Comunidad de Madrid se había sentido presionada por algunos lobbies económicos. Yo no, a mí no me ha presionado nadie", asegura.

Sobre la petición del líder de ERC, Oriol Junqueras, de convocar elecciones antes de que el Tribunal Supremo inhabilite al president, Torra se muestra tajante: "El tema de las elecciones no es ninguna de mis prioridades, ni del Govern, donde tampoco nadie me ha pedido elecciones".